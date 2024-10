A Palazzo Alvaro l’incontro “La partecipazione consapevole della società civile…”

“La vera ricchezza è il luogo in cui si vive”: è con questa frase, del compianto sindaco di Pollica Angelo Vassallo, barbaramente ucciso nel 2010, che si aprirà venerdì 12 maggio dalle ore 16:30 presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro in Reggio Calabria, l’incontro dal titolo “La partecipazione consapevole della società civile nella lotta alla criminalità”, organizzato dalla Consigliera di Parità Daniela De Blasio, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e svolto in collaborazione con Civitas, l’Associazione Quote Merito e La Fondazione Angelo Vassallo.

L’incontro è appunto finalizzato alla presentazione della Fondazione Angelo Vassallo da parte della referente per Reggio Calabria e Fiumicino nonché assessore con delega alle Politiche Culturali, Giovani, Pari Opportunità, Diritti degli Animali, Trasporti, Turismo del Comune di Fiumicino, Arcangela Galluzzo.

Al dibattito parteciperanno l’ex Ministro per gli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta, il Presidente del Parco d’Aspromonte Giuseppe Bombino, la Responsabile Confapi Susanna Quattrone, la Presidente dell’Associazione Quote Merito Arcangela Galluzzo, il giornalista e Direttore di RTV News Francesco Chindemi, la Delegata all’Assemblea Nazionale del PD Paola Carbone. L’incontro sarà moderato dalla Consigliera di Parità Daniela De Blasio.