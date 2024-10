A Palazzo Alvaro presentazione nuova stagione del Cilea targata Oda

Manca davvero poco e la nuova stagione dell’Officina dell’arte illuminerà il teatro “Cilea”. Il nuovo cartellone artistico sarà presentato dagli attori della compagnia teatrale Peppe Piromalli e Antonio Malaspina, venerdì 15 settembre alle ore 11 presso Palazzo Alvaro.

Sette appuntamenti, uno al mese, che avranno inizio il 21 ottobre con il “Cattivissimo Max”, One man show dell’attore comico romano Max Giusti.

Uno spettacolo pieno di personaggi che Max interpreta per prendere in giro l’assurda realtà che ci circonda: da Maria De Filippi e i suoi successi televisivi, a Maradona tornato in Italia per festeggiare i successi del Napoli, allo chef Antonino Cannavacciuolo e al grande mito della musica pop Elton John. Il 18 novembre sarà la volta della compagnia teatrale Officina dell’Arte con una sua produzione, una commedia brillante “Vicini….troppo vicini” alla quale prenderanno parte le nuove leve dell’Officina Lab, laboratorio teatrale creato dal duo Piromalli -Malaspina.

Il 16 dicembre catalizzerà l’attenzione del pubblico la compagnia teatrale di Roma “Esagera” con gli attori Marco Cavallaro, Ramona Gargano, Valentina Tramontana impegnati in “Se ti sposo mi rovino”, pièce record di incassi spensierata e piena di ritmo, in cui si contano oltre 400 risate in poco meno di due ore di spettacolo.

Ad aprire il nuovo anno, un grande e atteso ritorno fatto di “58 sfumature di….. Pino” dell’istrionico Pino Insegno entusiasta di calcare di nuovo il palco del “Cilea” con la band “Baraonna” e gli attori Federico Perrotta, Vito Ubaldini, Veronica Pinelli, Francesco Arienzo. Il 10 febbraio arriva in riva allo Stretto con il varietà “Mastercost” l’attore Antonello Costa con costumi, scene, luci altamente professionali e una serie di personaggi, sketck, battute, canzoni che hanno l’unico obiettivo di far divertire e coinvolgere il pubblico in sala.

Il 10 Marzo, la compagnia teatrale di Napoli “Good Mod” metterà in scena la commedia “Una bugia tira l’altra” con Gianni Ferreri, Natalie Caldonazzo e Nicola Canonico protagonisti di intrecci, equivoci e bugie il cui meccanismo, preciso e sicuro, coinvolge il pubblico in un teatro di puro intrattenimento.

Spetterà anche quest’anno all’Officina dell’Arte chiudere la stagione il 7 Aprile con un giallo comico con venature musicali “Delitto e nobiltà” per la regia di Antonio Malaspina, dove non mancheranno colpi di scena, inedite coreografie, giochi di luce e tante risate.