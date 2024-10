A Palazzo Campanella la premiazione dell’attore reggino Marcello Fonte

A seguito della recente premiazione al Festival cinematografico di Cannes che ha visto fra gli attori protagonisti premiati con la “Palma D’oro” il nostro concittadino Marcello Fonte, giovedì 31 maggio c.a. alle h. 10.30, presso la sala Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, nel corso di una conferenza stampa, il Deputato Parlamentare On. Francesco Cannizzaro, consegnerà un premio all’attore reggino.

Nel corso dell’incontro con la stampa, sarà illustrato l’evento teatrale “Il fantastico viaggio di Mr. Fogg & Co.” che vedrà come protagonisti gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, e, successivamente alla consegna del premio al maestro Fonte, ci sarà un breve confronto fra lo stesso attore ed i giovani protagonisti del citato laboratorio scolastico.

Durante la conferenza, inoltre, interverrà anche la dirigente scolastica prof.ssa Giusy Princi, per illustrare i dettagli culturali del progetto teatrale che prenderà vita sul palco del “Francesco Cilea” la sera del 7 giugno p.v., e porre una serie di puntuali riflessioni su quanto la nostra comunità dovrebbe investire in termini di risorse umane ed economiche per stimolare ed agevolare tali propensioni artistiche nei nostri ragazzi.

Concluderà l’incontro con la stampa l’Onorevole Francesco Cannizzaro, promotore unico dell’iniziativa.

Ufficio stampa On. Francesco Cannizzaro