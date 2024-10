Palazzo Campanella: Le vaccinazioni, coercizione e persuasione

L’Associazione Nazionale “CON IL CONSUMATORE” ed Poliambulatorio Medico LA FELUCA con il patrocinio della Regione Calabria e del Garante dell’’Infanzia, organizzano per mercoledì 28 giugno alle ore 17:30 presso la Sala F. Monteleone del Palazzo Campanella ( sede del Consiglio Regionale) un incontro informativo sui temi delle vaccinazioni sui minori.

LE VACCINAZIONI TRA COERCIZIONE E PERSUASIONE è il titolo del dibattito a cui prenderanno parte, oltre all’ Assessore Anna Nucera ( Assessorato Educazione e Istruzione, Rapporti con Scuole e Università) e Lucia Anita Nucera (AssessoratoPolitiche Sociali, Welfare e Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Minoranze Linguistiche), il Dott. Fabio Foti, virologo medico specialista in microbiologia e virologia, Dott. Giuseppe Quattrone, Medico specialista in Pediatria, La dott.sa Maria Francesca Rotiroti, Psicologa psicoterapeuta, esperta nei processi formativi e psicologia scolastica.

Modererà il dibattito l’Avv. Ombretta Florio, Vice presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria e legale dell’Associazione Nazionale “Con il Consumatore”.

A seguito il dibattito e delle polemiche sorte dopo la promulgazione del Decreto legge 07 giugno 2017 n. 73- decreto Lorenzin, che ha introdotto l’obbligo di sottoporre i bambini di età compresa tra zero e sedici anni a 12 vaccini- considerato quale requisito di accesso alle scuole- l’Avv. Marco Ambesi ( Presidente dell’Associazione Con il Consumatore) ed il Dott. Fabio Foti ( Direttore sanitario del l Poliambulatorio Medico La Feluca), hanno ritenuto doveroso, onde fare chiarezza in questo mare di inconsapevolezza e dare alla popolazione informazioni chiare precise e scientificamente fondate, di realizzare tale incontro che non vuole essere un convegno ma mira, piuttosto, ad essere un dibattito informativo in cui cittadini sono chiamati alla partecipazione attiva.

L’evento vede coinvolti esperti della materia e si pone l’obiettivo di offrire, alla popolazione e agli operatori sanitari, gli elementi utili, validi e soprattutto corredati da riscontri scientifici, per poter scegliere (in scienza e coscienza) di tutelare la salute propria e dei propri figli tramite le vaccinazioni.