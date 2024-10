A Palazzo Campanella si premiano le eccellenze culinarie calabresi

La nostra terra è la “casa” di tante professionalità che negli anni, hanno dimostrato il vero volto di una Calabria operativa e sana che con i suoi uomini e donne si è distinta nel panorama nazionale.

Una dimostrazione sono il noto imprenditore Davide De Stefano titolare della gelateria “Cesare” vincitrice del primo posto nel contest sul sito Gastronauta come “Migliore gelateria d’Italia” e il reggino Enzo Pennestrì eletto nuovo presidente dell’Associazione italiana gelatieri. Un incarico molto prestigioso per il titolare della pluripremiata gelateria “Sottozero” e “Cremeria Sottozero” ed ambasciatore del gelato artigianale italiano nel mondo.

Pertanto, durante la conferenza stampa programmata per sabato 29 Ottobre alle ore 11 presso la sala “Levato” di Palazzo Campanella dopo la presentazione del neo presidente dell’Associazione italiana gelatieri Pennestrì, sarà conferito un premio all’imprenditore De Stefano simbolo internazionale della nostra eccellenza culinaria riconosciuta in tutto il mondo. All’incontro prenderà parte il consigliere regionale Francesco Cannizzaro, promotore dell’iniziativa, e l’assessore provinciale e consigliere della Città Metropolitana Eduardo Lamberti Castronuovo, e saranno esposti i progetti futuri del neo presidente Pennestrì che vedranno la nostra Regione protagonista.

“Tradizione artigianale italiana, valorizzazione del territorio delle materie prime stagionali e versatilità gastronomica sono gli elementi vincenti dei maestri gelatieri più bravi e famosi del Paese che, nel corso della loro attività, hanno tutelato il vero gelato artigianale italiano – afferma il consigliere regionale Francesco Cannizzaro – Per tale motivo sto già lavorando ad iniziative legislative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione delle peculiarità dell’arte gelatiera e pasticciera in genere affinchè queste nostre specialità diventino garanzia di successi per la nostra terra”.