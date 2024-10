A Palazzo Campanella il workshop ANCE dedicato al patrimonio edilizio regionale

Si terrà il prossimo 25 maggio, con inizio alle ore 10.30, presso la Sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella sede del Consiglio Regionale della Calabria, il workshop dal titolo “Il fascicolo di fabbricato tra prospettive di attuazione normativa ed esigenze di messa in sicurezza e manutenzione programmata del patrimonio edilizio regionale: la proposta di ANCE Reggio Calabria ed ASSIMPREDIL ANCE” organizzato da ANCE Reggio Calabria e Assimpredil ANCE con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria.

Il fascicolo del fabbricato, istituito con la legge n.46 del 27.12.2016 della Regione Calabria, rappresenta uno strumento informativo di verifica e controllo delle condizioni del patrimonio edilizio regionale nonché per dotare i fabbricati di un apposito “fascicolo” sul quale vanno annotate le informazioni relative all’edificio e alle condizioni di contorno di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e fisico‐ambientale.

Anche in considerazione della diffusione che il “fascicolo” dovrà assumere in Calabria in relazione alla legge regionale n.46/2016, il workshop, di carattere tecnico, nel rappresentare un momento di informazione e confronto per gli imprenditori calabresi, costituisce anche l’occasione per fare il punto con l’Amministrazione regionale ed i professionisti del settore, in una visione rafforzata di collaborazione tra istituzioni pubbliche ed operatori economici, sulle prospettive di attuazione normativa e avviare il dialogo necessario per rendere il fascicolo di fabbricato uno strumento adeguato a supporto dei temi fondamentali della messa in sicurezza e della manutenzione programmata del patrimonio edilizio regionale.

Il programma dell’evento, disponibile sul sito dell’ANCE di Reggio Calabria, all’indirizzo www.ancereggiocalabria.it, si articolerà nel corso della mattinata e prevede, dopo il saluto istituzionale del presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Nicola Irto, gli interventi del presidente dell’ANCE di Reggio Calabria, Francesco Siclari, del professor Fulvio Re Cecconi del Politecnico di Milano, del direttore di ASSIMPREDIL ANCE Milano, Gloria Domenighini, dell’Assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria, Roberto Musmanno, del Dirigente Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità della Regione Calabria, ing. Giuseppe Iiritano e del Presidente di ANCE Calabria, Francesco Berna, a cui sono affidati gli approfondimenti e le conclusioni.

Nel corso del workshop sarà illustrata la proposta metodologica predisposta da ANCE Reggio Calabria ed ASSIMPREDIL ANCE con il supporto del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano per la realizzazione del fascicolo di fabbricato.