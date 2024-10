A Palazzo San Giorgio la premiazione delle gare sportive in onore della Madonna della Consolazione

Si è tenuta, nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, la cerimonia di premiazione delle gare di Vela e Atletica leggera promosse dal Comune, in collaborazione con il Coni, la Fiv e la Fidal, in occasione delle recenti festività Mariane.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella, al presidente del Coni, Maurizio Condipodero, ed ai rappresentanti Fiv e Fidal, Valentina Colella ed Emilio Curatola, si è congratulato con tutti gli atleti e le atlete che hanno preso parte alle diverse competizioni.



«Questa idea – ha spiegato il sindaco – nasce per rompere una monotonia, per cercare uno stimolo in più e qualcosa di diverso. Abbiamo recuperato alcune attività che venivano proposte, nei primi anni ’20, proprio in occasione delle festività mariane. Non ci siamo inventati nulla, ma abbiamo cercato di essere coerenti e consequenziali rispetto ai concetti di tradizione e innovazione. Dunque, abbiamo il dovere di recuperare tutti quegli elementi connessi alla nostra cultura che, purtroppo, si sono persi nel corso degli anni. Ciò serve a raccontare la nostra storia ed a recepire quel famoso senso di appartenenza abusato, troppo spesso, in parole vuote e prive di significato». La tradizione, l’identità e l’appartenenza, secondo il sindaco Giuseppe Falcomatà, «non si riscoprono a chiacchiere, ma promuovendo e migliorando, dove possibile, questo tipo di esperienze passate, riproponendole e attualizzandole ai criteri di oggi». Così, dopo aver ringraziato il presidente del Coni Condipodero ed i rappresentati di Fiv e Fidal che «non hanno tardato ad offrire il pieno sostegno all’iniziativa», il sindaco Falcomatà ha ribadito «l’importanza di arricchire e far conoscere gli spazi della nostra città, come il Tempietto, anche attraverso manifestazioni sportive e culturali». «Anche nella prossima programmazione autunnale e primaverile – ha affermato il sindaco – Reggio Calabria sarà protagonista di eventi sportivi nazionali che hanno come obiettivo, oltre quello di stimolare i giovani a fare sport, di promuovere l’immagine bella e pulita della nostra città».

«Ed il messaggio – ha sottolineato – diventa più forte e produttivo se viene dalle sinergie e dalle collaborazioni inter-istituzionali. Ovviamente, colgo subito l’invito sulla necessità di riproporre l’idea anche nella prossima edizione delle feste mariane. Lo faremo pensandoci già da adesso. Complimenti, quindi, ai vincitori ed alle Federazioni per la collaborazione ad un evento che si è pienamente inserito nella manifestazione probabilmente più importante e sentita dai reggini».

Il consigliere Giovanni Latella, infine, ha ringraziato «i tantissimi atleti e le tantissime atlete che hanno partecipato a due manifestazioni che hanno riempito di gioia e passione il cuore della città». «Quando c’è l’amore ed il trasporto verso lo sport – ha aggiunto – ogni difficoltà viene meno. Ringrazio le Federazioni che hanno organizzato le gare in pochissimo tempo, sostenendo la volontà dell’amministrazione comunale e dimostrando un livello altissimo di professionalità e competenza. Questo è solo l’inizio di un percorso da continuare e condividere, tutti insieme, per la città e per lo sport».