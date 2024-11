Paleariza 2016: la presentazione al Salone dei Lampadari

Anche quest’anno il Festival Paleariza caratterizzerà l’estate grecanica e riempirà di musica gli affascinanti centri storici e le bellissime piazze dei comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti.

In queste location echeggeranno i suoni della Calabria Greca che saranno proposti da noti gruppi ed artisti locali, nazionali ed internazionali che si alterneranno in un percorso musicale che partirà da Reggio Calabria nell’Arena della Stretto e si concluderà, come da tradizione, in uno dei Borghi più Belli d’Italia, Bova.

Sarà un irripetibile tour musicale accompagnato da numerosissime iniziative culturali finalizzata alla valorizzazione del Parco Culturale dell’Area Grecanica fondato sul principio che promuovere la cultura e la creatività di una comunità determina un elevamento della qualità della vita e la crescita delle attività economiche.