Palermo-Reggina: la probabile formazione amaranto. Centrocampo inedito

Il tecnico Inzaghi non se la potrà giocare con tutti gli effettivi. Chi dei nuovi subito in campo?

La Reggina affronta il Palermo nel momento migliore dei rosanero. Sono otto i risultati utili consecutivi con la squadra di mister Corini che intende proseguire la scalata in classifica. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al Barbera, ma anche una compagine, quella amaranto, intenzionata a rialzare subito la testa dopo il passo falso di Bolzano. Il tecnico Inzaghi, però, non potrà disporre di tutti gli effettivi in modo particolare del cannoniere di questa squadra Fabbian ed insieme a lui anche di Hernani, ai box per infortunio. Un centrocampo da inventare con il rientro di Majer dalla squalifica.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Contini, Pierozzi, Terranova, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig, Liotti; Canotto, Menez, Riva (Gori). All. Inzaghi