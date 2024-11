Palestra di San Giovannello, Azzarà: ‘Brunetti dice che i lavori sono iniziati? Non è vero. Qui c’è un cancello chiuso’

“Le chiacchiere e le bugie ci confermano l’ultimo posto nella classifica sulla qualità della vita. Quando un amministratore non ama la verità”.

Così Nuccio Azzarà, già segretario provinciale della UIL, commenta le dichiarazioni rilasciate dal vice sindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti, nel corso dell’ultima puntata di Live Break, in merito ai presunti lavori iniziati della palestra di San Giovannello.

“Le promesse che si fanno soprattutto in pubblico vanno mantenute – esordisce Azzarà nel suo video di denuncia – Il vicesindaco Brunetti diceva che erano già iniziati da 15 giorni, che il cantiere era già iniziato, che avevano pulito e che avevano cominciato a lavorare. Io dico che qua non c’è assolutamente nulla, c’è un cancello chiuso. Tra le altre cose manca il doveroso cartello che si mette davanti a un cantiere in cui si dice chi è il responsabile del cantiere, l’inizio dei lavori, la fine dei lavori, manca tutto”.