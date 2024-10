Palestrina-Viola, match d’alta quota per i neroarancio

Dopo l’importante successo contro Matera la Viola ritorna in campo sul difficile parquet del “PalaIaia” di Palestrina. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti e le informazioni utili per seguire il match di domenica 20 gennaio alle ore 18:00.

“Loro sono una squadra forte, completa in tutti i settori, hanno esterni in grado di fare canestro e lunghi molto esperti. Noi dovremo difendere come nelle ultime gare e correre, essere bravi a sfruttare la nostra gioventù alzando in ritmo e mettendo tanta energia. Sarà una partita speciale, conosco bene il loro pubblico e per me sarà uno stimolo in più”.