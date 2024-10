Viola, Paesano: “Vogliamo arrivare tra le prime quattro in classifica”

Il pivot della Viola Reggio Calabria Alessandro Paesano ai microfoni di “Tutti i Figli di Campanaro”, format radiofonico in onda su Touring 104, ha analizzato il positivo momento della sua squadra:

“Loro sono una squadra forte, completa in tutti i settori, hanno esterni in grado di fare canestro e lunghi molto esperti. Noi dovremo difendere come nelle ultime gare e correre, essere bravi a sfruttare la nostra gioventù alzando in ritmo e mettendo tanta energia. Sarà una partita speciale, conosco bene il loro pubblico e per me sarà uno stimolo in più”.