La Viola Basket stende Palestrina al PalaCalafiore – FOTO

di Domenico Suraci – Due squadre ambiziose, con roster lunghi ed assortiti in ogni ruolo. Palestrina come descritto nel pregara ha disputato i playoff per la promozione in serie A2, la recente storia della Viola è ben nota. Il “PalaCalafiore” è un palazzo dal passato leggendario per aver ospitato campioni assoluti del basket. Il campionato sarà la serie B, ma la passione neroarancio è immutata.

PRIMO QUARTO. Alessandri scarica per Paesano, primi due punti neroarancio. Fall realizza e porta a 4 la Viola. Buona partenza dei padroni di casa, che subiscono anche tre falli. Alessandri realizza due liberi (6-0). Nobile realizza due tiri liberi. Fallucca da sotto. Risponde Ochoa col il primo canestro per Palestrina (10-2). Fal con un’azione di prepotenza mette il 12 a 2. Rischia penetra e segna. Fallucca ne mette uno solo portando 13 a 4 i suoi. Ochoa segna (13 -6). Realizza anche i due tiri liberi successivi. Rizzitiello porta sotto i suoi. (13-10). Ochoa da sotto da 2 punti. Rizzietillo porta in vantaggio i suoi con una tripla. (13-15). Carnovali in penetrazione riporta sotto i suoi. Ochoa si prende un fallo e segna. Continua Ochoa che segna. Sull’azione successiva si prende un fallo Alessandri. Ne realizza uno di due. Carrizo fa una tripla impossibile, si conclude così il primo sul risultato di 16 a 20 per i laziali.

SECONDO QUARTO. Nobile segna, risponde Rischia da tre. Maistroianni canestro da tre (21-23). Da sotto Mastroianni porta sul pareggio (23-23). Rossi mette due tiri liberi. Risponde Mastroianni, con due tiri liberi. Mastroianni accende il palazzo con una tripla. (28 – 25). Rizzitiello da sotto, risponde Mastroianni. Nobile segna in allontanamento. Fallucca segna da tre. (35 – 27). Ochoa avvicina i suoi, Mastroianni mette un’altra tripla. Carnovali penetra e porta sul +11 i neroarancio. Rossi mette una tripla. Risponde Morici. Nobile realizza e si prende un tiro libero che realizza (43-34). Carrizo mette due tiri liberi. (43 – 36). A Carrizo risponde Alessandri. Rizzietello porta il risultato tu 45 a 40. Rischia segna il 45 a 42 con un tiro impossibile sulla sirena.

TERZO QUARTO. Riprende il gioco con un canestro di Nobile. Rischia segna. (47 -45). Alessandri prende un tiro libero dopo aver segnato in penetrazione, ma lo sbaglia. Alessandri su assist di Mastroianni porta sul +6 i la Viola. Fall in penetrazione porta sul 53 a 45 i neroarancio. Mastroianni da sotto, ottimo momento per i padroni di casa che conducono sul +10. Ochoa segna entrambi i tiri liberi. Alessandri fa una tripla che porta sul +11 i suoi. Momento delicato del match, buona difesa Viola. Tripla di Carnovali. Rossi fa una tripla, dopo il tiro libero di Carrizo e mette un’altra tripla, break di 10 punti. Nobile corregge un tiro di Mastroianni, Rossi segna. Dopo la stoppa di Paesano, Nobile mette la tripla del +10. Carnovali segna da tre. Rizzietiello mette un tiro libero a seguito di un fallo tecnico. Paesano recupera e va a segnare il 71 a 57. Rischia chiude il quarto con la tripla del 71 a 60.

ULTIMO QUARTO. Espulsione per Alessandri. Fiorucci mette un tiro libero a disposizione. Nobile segna il 73 a 61. Fallucca segna da tre. Tiro libero di Nobile a seguito di fallo subito. Partita molto nervosa, Palestrina vuole raggiungere la Viola che invece incrementa il proprio vantaggio. (78 – 61). Schiacciata di Carnovali. Rizzitiello realizza l’80 a 63. Rossi l’80 a 64. Agbogan subisce fallo e realizza uno dei tiri disponibili a poco più di un minuto dal termine. 81 a 64 il finale, è tripudio neroarancio.

Un buon mix offensivo e difensivo permettono ai neroarancio di conquistare i primi due punti stagionali con grande autorevolezza.

Spettatori: 900 circa

Il tabellino

Viola Reggio Calabria – Palestrina: 81 – 64 (16-20 ,29-22, 26-18,10-4)

Viola Reggio Calabria : Alessandri 12, Grgurovic , Fall 7,Fallucca 9, Agbogan 1, Carnovali 10, Mastroianni 19, Paesano 4, Nobile 19, Vitale n.e., Scialabba. Coach: Mecacci. Assistenti: Trimboli, Motta.

Palestrina : Fiorucci 1, Rischia 11, Rossi 14, Banchi n.e , Morici 4, Ochoa 15, Cecconi, Rizzitiello 12, Mattei n.e, Carrizo 7. Coach: Ponticiello. Assistente: Miglio

Arbitri: Di Luzio, Sironi.