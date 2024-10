Pallacanestro Viola, Giuse Barrile: ‘Lavorare con Bolignano mi entusiasma: grande stima reciproca’

Il giemme della Pallacanestro Viola Giuse Barrile durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo coach ha spiegato:

“La mia stima ed il mio affetto per Domenico Bolignano mi hanno dato ancora più soddisfazione nel momento in cui siamo riusciti a trovare un accordo e a riportarlo ad allenare la Viola. Il nostro rapporto nasce in tempi non sospetti quando si è trattato, anni fa, di salvare il percorso dell’attività giovanile della Viola. Tornare assieme oggi dopo tanto tempo con la consapevolezza di poter riprendere il lavoro interrotto è davvero molto bello. Ribadisco la grande stima che ho per lui sia come allenatore che come uomo. E penso che con lui alla guida tecnica possiamo toglierci diverse soddisfazioni nella stagione che verrà”.