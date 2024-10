Pallacanestro Viola, confermato alla regia neroarancio un reggino doc

La Pallacanestro Viola conferma Fortunato Barrile in cabina di regia. Il play, classe ’95, è cresciuto cestisticamente nella Viola Reggio Calabria. Playmaker moderno, fa dell’atletismo e della visione di gioco le sue armi principali. Reduce da un campionato fatto di sole vittorie con la canotta della Pallacanestro Viola, dopo aver militato in diverse compagini calabresi di Serie C, Barrile è ora pronto a fare per la prima volta il grande salto in un campionato nazionale in serie B.

“Realizzo uno dei miei sogni: giocare in un campionato nazionale con la squadra della mia città. Non ho dubbi che i miei compagni, vecchie conoscenze e volti nuovi, si stiano già allenando in vista dell’inizio della stagione. Manca davvero poco e l’adrenalina aumenta, dobbiamo vincere e convincere per noi e per i nostri tifosi. Son sicuro che i sacrifici della dirigenza e il lavoro in palestra di coach Bolignano e di tutto lo staff saranno presto ricompensati. Forza Viola”.