Pallacanestro Viola, quale futuro per i colori neroarancio? La società di Reggio Calabria decide il suo futuro

Si naviga a vista in casa neroarancio, molti dubbi sono nati a seguito della scelta di inserire la compagine di Reggio Calabria all'interno del girone lombardo veneto.

I molti quesiti da parte dei tifosi in merito alla riconferma o meno dell'allenatore, alla composizione del roster, allo staff non mancano. Nel frattempo quasi tutti i giocatori protagonisti di un eccellente campionato sono stati venduti con varie destinazioni. E' notizia di oggi tramite comunicato stampa che la Pallacanestro Viola ha proposto al GM Giuse Barrile la conferma, anche per la prossima stagione, del rapporto di collaborazione avviato già tre anni fa. Magari proprio il navigato professionista reggino indicherà la rotta giusta.

Si disputerà un campionato di C, oppure con un roster giovane e poco dispendioso la serie B nazionale? Al momento queste le due ipotesi, l'auspicio si possa trovare una soluzione ragionevole per godere di buon basket giocato nella nostra città.