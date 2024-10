Pallacanestro Viola contro Basketball Lamezia per confermarsi in vetta

Prima partita del 2020 per i neroarancio di coach Paolo Moretti: il team reggino vuole continuare il percorso finora netto nel campionato di C Silver Calabria provando a battere – sabato 4 gennaio alle alle 18:00 al PalaCalafiore un Basketball Lamezia in netta crescita.

Le fenici gialloblu guidate dal top scorer Panetta, infatti, sono cresciute parecchio rispetto al match d’andata, raccogliendo anche i primi punti in classifica.

Un match dall’andamento non scontato quello che attende capitan Fortunato Barrile e i suoi che, visti gli ottimi risultati fin qui raccolti dalla diretta concorrente Catanzaro, non sono disposti a sbagliare neanche un colpo.

L’appuntamento per tutti i tifosi neroarancio è dunque domani, sabato 4 gennaio, alle 18:00 al PalaCalafiore, per provare a inaugurare un 2020 tutto neroarancio.