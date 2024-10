La Pallacanestro Viola asfaltata da Monfalcone al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Pontoni Monfalcone nella venticinquesima giornata del campionato di Serie B Girone B. La prestazione dei neroarancio si è dimostrata insufficiente fin dal primo minuto di gioco. I ragazzi di coach Bolignano hanno cercato di resistere ai continui attacchi degli avversari. Per i padroni di casa l’ennesimo KO, questa volta casalingo.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Bischetti. Un errore per compagine. Medizza da sotto per il 2 a 2. Sbagliano entrambi gli attacchi, Marchini porta il punteggio sul 4 a 2. Fallo antisportivo di Spizzichini, Bacchin trasforma entrambi i liberi. Bischetti dalla lunetta, uno su due per il giocatore neroarancio. Medizza in gancio per il sorpasso avversario. Marchini dalla lunetta trasforma un solo libero dei due disponibili. Medizza danza sotto canestro per il 6 a 8. Mazic ruba palla per il +4 di dei friulani. Ancora Medizza per gli ospiti poi Prandin, per il +8. Marchini attacca il ferro per l’8 a 14 di Monfalcone. Rezzano fa due su due dalla lunetta. Balic porta il punteggio sul 10 a 16, risponde Mazic per gli avversari. La tripla di Prandin vale il +13. Balic realizza il 12 a 23 a meno di un minuto dalla fine. Tiberti guadagna la lunetta quasi allo scadere, sbaglia entrambi i tentativi di tiro. Si va al secondo quarto sul 12 a 23.

SECONDO QUARTO

Mazic attacca il canestro, 12 a 25 il punteggio. Marchini per il -11 dei neroarancio. La tripla di Coronica vale il 14 a 28. Prandin non sbaglia entrambi i tiri dalla lunetta per il +16 degli avversari. Bellato appoggia a canestro il +18, risponde Balic. Medizza per il 16 a 34. Coronica in gancio per il +20. Spizzichini dalla lunetta trasforma un solo libero. La tripla di Soncin porta il punteggio sul 17 a 39. Spizzichini fa due su due, Farina da due e guadagna la lunetta. Time Out di Coach Bolignano. Il giocatore neroarancio trasforma il libero a sua disposizione. Bacchin in sospensione per il 22 a 41. Arrighini su assist di Rezzano. Spizzichini da sotto porta il punteggio sul 24 a 43, risponde Rezzano per gli avversari. Time Out chiamato da Monfalcone. La tripla di Balic per il 27 a 45. Arrighini sbaglia entrambi i liberi. Balic guadagna la lunetta, anche il giocatore neroarancio sbaglia entrambi i tentativi di tiro. Tiberti attacca il ferro per il 29 a 45. Time Out di Monfalcone. Vani gli ultimi due tentativi di tiro da parte di entrambe le compagini, all’intervallo il punteggio rimane fermo sul 29 a 45.

TERZO QUARTO

Tiberti in gancio per il 31 a 45, segue il canestro di Spizzichini. Prandin per gli avversari, a Spizzichini risponde Bacchin. L’avversario subisce fallo e trasforma dalla lunetta. La tripla di Rezzano per il 35 a 53. Prandin per il +20. Bischetti porta il punteggio sul 37 a 55. Prandin e poi Medizza 37 a 59. Ancora Rezzano dalla lunga distanza. La Pallacanestro Viola chiama Time Out. Tripla di Rezzano. Medizza dalla lunetta trasforma un solo libero dalla lunetta. Spizzichini porta il punteggio sul 39 a 63. Mazic per il +26. Si va all’ultimo quarto sul punteggio di 39 a 65.

ULTIMO QUARTO

Tiberti per i padroni di casa, risponde Mazic. Spizzichini dalla lunetta sbaglia entrambi i liberi. Cestaro due su due dalla lunetta. Mazic in alley hoop per il perentorio +30. Bellato in gancio per il 41 a 73. Laquintana e poi Bischetti per il 45 a 73.

Fasi finali del match

Farina realizza per la Pallacanestro Viola, Spizzichini porta il punteggio sul 49 a 73. Cestaro dalla lunetta dopo fallo subito, risponde Farina. Soncin da sotto. Arrighini per il 51 a 80. La tripla di Bischetti vale il 54 a 80. Spizzichini dalla lunetta trasforma entrambi i liberi. Tripla di Cestaro. Spizzichini per il 58 a 83. Arrighini da sotto. Farina trasforma entrambi i liberi, sono gli ultimi punti di un match senza storia sin dall’inizio giocato con astuzia e tecnica da parte degli ospiti. Punteggio finale 60 a 85 per Monfalcone.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – Pontoni Monfalcone 60-85 (12-23, 17-22, 10-20, 21-20)

Pall. Viola Reggio Calabria: Stefano Spizzichini 17 (6/10, 0/4), Federico Bischetti 10 (3/4, 1/2), Amar Balic 9 (3/9, 1/5), Simone Farina 9 (3/7, 0/3), Davide Marchini 7 (3/6, 0/1), Amedeo Tiberti 6 (3/5, 0/0), Michelangelo Laquintana 2 (1/1, 0/1), Hamza Yusuf 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0), Alessandro Musolino 0 (0/0, 0/0), Michele Corsaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 21 – Rimbalzi: 22 3 + 19 (Amar Balic 6) – Assist: 13 (Davide Marchini 5)

Pontoni Monfalcone: Roberto Prandin 15 (5/6, 1/3), Devil Medizza 13 (6/10, 0/0), Armin Mazic 12 (6/7, 0/5), Massimo Rezzano 10 (1/1, 2/5), Andrea Cestaro 8 (1/1, 1/2), Marco Bacchin 7 (2/4, 0/1), Filippo Arrighini 6 (3/3, 0/1), Andrea Coronica 5 (1/1, 1/2), Nicolo’ Soncin 5 (1/1, 1/2), Giovanni Bellato 4 (2/3, 0/1), Stefano Marson 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 37 5 + 32 (Devil Medizza 11) – Assist: 10 (Marco Bacchin 2)