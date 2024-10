La Pallacanestro Viola fermata al PalaCalafiore dalla Bava Pozzuoli

La Pallacanestro Viola affronta nella terza giornata il secondo match al PalaCalafiore. I neroarancio possono vantare una vittoria all’esordio ed una sconfitta esterna. Il roster di coach Bolignano al completo contro la Bava Pozzuoli che risulta ancora imbattuta nel campionato di Serie B 2021/2022.

Il resoconto del match

PRIMO QUARTO

Balic realizza i primi due punti del match, lo stesso Balic porta sul 4 a 0 i neroarancio, risponde Rossi da due, Potì pareggia i conti per i campani. Klacar per il 6 a 4 della Pallacanestro Viola. Sempre Balic da tre, Ingrosso per il 12 a 4 dei neroarancio, Thiam avvicina i suoi con tre canestri consecutivi. Rossi completa la rimonta portando il punteggio sul 12 a 12 a 4:30 dal termine. La tripla di Duranti per il +3 della Viola, risponde Gaye da due. Rossi con una tripla per il +2 dei campani, Duranti per il controsorpasso della Viola. Gaye in penetrazione per il -1, Barrile porta il punteggio sul 21 a 19. Balic in sospensione per il +4, risponde Rossi. Thiam per il pareggio, si chiude la prima frazione di gioco in parità sul 23 a 23.

SECONDO QUARTO

Ingrosso da sotto, risponde Gallo. Gaetano guadagna la lunetta, realizza uno dei due liberi, risponde Manojlovic. Gallo per il 26 a 30, vantaggio dei campani. Time Out per la Viola. Gaetano da sotto per il -2 neroarancio. Rossi subisce fallo sul tiro da tre, realizza due dei tiri liberi disponibili. Gaetano con un’azione corale porta sul -2 i neroarancio. Gaye porta sul +5 i campani, Potì porta il punteggio sul +7, Balic per il 32 a 37, Duranti con la tripla avvicina i suoi sul -2 a 2:14 dal termine. Thiam porta il punteggio sul 35 a 39. Gallo in allontanamento da tre, poi Gaye per il 35 a 44 definitivo, si va così all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO

Potì da due, risponde Fall. Thiam schiaccia per il +11 di Pozzuoli. Gallo realizza, Bolignano chiama Time Out. Lo stesso Gallo trasforma il libero disponibile. Balic da tre per il -11 neroarancio, risponde Rossi da tre. Ingrosso per la Pallacanestro Viola porta il punteggio sul 43 a 54. Duranti per il -8 dei neroarancio. Fall penetra per il 48 a 54. La Pallacanestro Viola guadagna la lunetta, trasforma Balic, Barrile da tre, Fall per il pareggio della Viola. Potì subisce fallo, sbaglia entrambi i liberi. Fall guadagna la lunetta, trasforma uno dei due liberi disponibili. Il punteggio è invariato sul 55 a 54. Longobardi realizza entrambi i tiri liberi disponibili, risponde Gaetano da sotto, porta sul +1 la Pallacanestro Viola. Ingrosso per il 59 a 56, Rossi pareggia temporaneamente il match. La tripla di Klacar per il 62 a 59 dei neroarancio, Rossi pareggia, si va all’ultima frazione di gioco in assoluta parità.

ULTIMO QUARTO

Sottomano di Gaye, Ingrosso piazza la tripla del +1. Gaetano subisce fallo, trasforma uno dei due liberi. Gallo per il pareggio 66-66. Potì porta il punteggio sul +3. Gallo guadagna la lunetta, fa uno su due ai liberi. Balic da tre per il 69 a 70. Rossi in allontanamento per il +4 dei campani.

Fasi finali, punteggio ed analisi del match (78-79)

Thiam guadagna la lunetta a 2:28 trasforma uno dei due liberi disponibili. Balic trasforma entrambi i liberi disponibili. Ingrosso guadagna la lunetta, trasforma uno dei due liberi disponibili. Fall risponde a Rossi. Gallo per il+4 dei campani. Fall fa uno su due dalla lunetta, Thiam realizza entrambi i liberi, il tiro allo scadere di Balic non basta ai neroarancio che rimediano così la prima sconfitta casalinga stagionale.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – Bava Pozzuoli 78-79 (23-23, 12-21, 27-18, 16-17)