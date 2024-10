La Pallacanestro Viola si è imposta sul Brianza Basket al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato nella ventunesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 la Brianza Basket priva del suo head coach Domenico Bolignano, squalificato per due giornate. Al suo posto il vice allenatore Pasquale Motta, proprio nel giorno del ricordo dell’ingegnere Gianni Scambia, lo storico presidente protagonista di straordinarie pagine di storia neroarancio. La compagine di Reggio Calabria ha dimostrato buon gioco sin dall’inizio del match acquisendo sicurezza e punti, anche il terzo quarto di solito ostico si è dimostrato vincente. Nell’ultima frazione di gioco i giocatori di casa hanno ben gestito il vantaggio già maturato.

PRIMO QUARTO

I primi due punti in sospensione sono di Marchini, risponde Bertini. Davis da sotto per il 4 a 2 dei neroarancio. Diversi errori da parte di entrambe le compagini, Farina per il +4 dei padroni di casa. Le due squadre riprendono a sbagliare, Spizzichini per l’8 a 2 della Pallacanestro Viola, buon inizio per la squadra di coach Motta. Coach Lombardi chiama Time Out. Alla tripla di Bertini, risponde Farina da sotto canestro, 10 a 5 il punteggio. Bertini attacca il ferro riporta i suoi sul -3, risponde Spizzichini. Galassi per gli ospiti. La tripla di Marchini vale il 15 a 9, con il supplementare la Pallacanestro Viola si porta sul +7. Vani diversi tentativi di tiro degli ospiti, Bischetti porta il punteggio sul 18 a 9. La tripla di Spizzichini per il +12. Marchini porta il punteggio sul 23 a 9. Balic guadagna la lunetta, uno su due per lui. Galassi sul tentativo da tre, sbaglia e guadagna la lunetta, due i canestri realizzati. Spizzichini attacca il ferro, guadagna la lunetta, il canestro viene ritenuto valido. Sbaglia il tentativo di tiro. Adamu realizza, dalla lunetta trasforma, risponde Marchini dalla lunga distanza, 28 a 14 il punteggio. La tripla di Balic a fil di sirena infiamma il PalaCalafiore. Si va alla seconda frazione di gioco sul 31 a 14.

SECONDO QUARTO

Marchini da tre per il +20 della Pallacanestro Viola, Poser per gli avversari. Tommaso per il 34 a 18. Spizzichini guadagna la lunetta, uno su due per lui. Fabiani dalla lunetta trasforma entrambi i liberi. Bischetti su assist di Marchini per il 37 a 20. Bischetti di nuovo per il +19. Diversi errori in attacco degli avversari. Jovanovic guadagna la lunetta, trasforma un solo libero. Time Out chiamato da Motta. Jovanovic di nuovo dalla lunetta, uno su due. Tripla di Tommaso per il 39 a 25. Marchini da tre per il +17. Spizzichini con assist di Marchini per il 44 a 25. Poser dalla lunga distanza, risponde Marchini anche lui da tre. Bertini realizza e subisce fallo, trasforma anche il supplementare. Davis trasforma entrambi i liberi, risponde Bertini. Adamu approfitta di una svista difensiva, risponde a fil di sirena Spizzichini, si va all’intervallo lungo sul 51 a 35.

TERZO QUARTO

Diversi errori per compagine. Poser segna per gli avversari. Spizzichini guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Poser in sospensione per il 53 a 39. Davis guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Poser da tre per il -13. Il canestro di Marchini vale il 57 a 42. La tripla di Farina porta il punteggio sul 60 a 42, il supplementare porta il punteggio sul 61 a 42, risponde Poser. Jovanovic attacca il ferro, Davis da tre per il 64 a 46. Ancora Davis dopo aver subito fallo guadagna la lunetta e trasforma i liberi. Adamu da sotto per il 66 a 48. Balic sbaglia entrambi i liberi. La tripla di Poser per il -15, si va all’ultimo quarto sul punteggio di 66 a 51.

ULTIMO QUARTO

Bischetti da sotto per il 68 a 51. Spizzichini per il 70 a 51. Fabiani in reverse per il -17 degli avversari. Balic attacca il ferro il punteggio è di 72 a 53. Tommaso subisce fallo tecnico, sbaglia entrambi i tentativi di tiro. Poser in sottomano per il 72 a 57. Spizzichini porta il punteggio sul 74 a 57 a meno di sei minuti dalla fine della partita. Fabbiani dalla lunetta, trasforma entrambi i liberi. Sempre Fabbiani per il -13 del Brianza Basket.

Fasi finali del match

Balic porta il punteggio sul 76 a 61. Davis dalla lunetta realizza entrambi i liberi. Todeschini in allontanamento per il 78 a 63. Successivamente sempre Todeschini guadagna la lunetta, realizza un solo libero. Tommaso dopo un recupero porta il punteggio sul 78 a 66. Il pubblico del PalaCalafiore incoraggia i suoi beniamini. Farina per l’80 a 66. Davis da sotto porta il vantaggio sul +16. Tommaso da sotto per l’82 a 68. Marchini dalla lunetta trasforma entrambi i liberi. Nell’azione successiva ancora Marchini uno su due, risponde Adamu. 85 a 70 il punteggio. Jovanovic prova a tenere a galla i suoi a meno di un minuto dalla fine. La Pallacanestro Viola con il punteggio di 85 a 72 si impone sul Brianza Casa Basket.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – Lissone Interni Brianza Casa Basket 85-72 (31-14, 20-21, 15-16, 19-21)

Pall. Viola Reggio Calabria: Davide Marchini 24 (4/7, 4/10), Stefano Spizzichini 21 (6/9, 2/2), Giambattista Davis 15 (2/3, 1/2), Simone Farina 10 (3/3, 1/4), Federico Bischetti 8 (4/6, 0/0), Amar Balic 7 (3/5, 0/1), Amedeo Tiberti 0 (0/1, 0/0), Michelangelo Laquintana 0 (0/1, 0/0), Alessandro Musolino 0 (0/0, 0/0), Michele Corsaro 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 38 4 + 34 (Stefano Spizzichini 15) – Assist: 15 (Davide Marchini, Amar Balic 5)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Davide Poser 19 (5/7, 3/8), Lanzi Tommaso 13 (5/9, 1/6),

Alessandro Bertini 12 (4/8, 1/8), Luca Fabiani 8 (2/6, 0/0), Adam abba Adamu 7 (3/3, 0/0), Petar Jovanovic 6 (2/5, 0/2), Matteo Galassi 4 (1/5, 0/3), Davide Todeschini 3 (1/2, 0/2), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0), Fabio Bugatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 – Rimbalzi: 30 10 + 20 (Petar Jovanovic 9) – Assist: 5 (Petar Jovanovic 2)