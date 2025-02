Redel Viola, il calendario ufficiale del Play-In Gold

I neroarancio avranno una settimana per ritemprarsi in vista delle dodici giornate utili per un piazzamento Play-Off

La Redel Viola riprenderà il suo cammino post regular season di Serie B interregionale il 16 febbraio 2025 in trasferta a Bari alle ore 18:00. Per la seconda giornata, i neroarancio si accorderanno con Brindisi per trovare altra data del match vista la concomitanza della nazionale italiana al PalaCalafiore. Un cammino lungo e tortuoso in un tempo davvero ravvicinato. La squadra di Coach Cadeo in testa alla classifica di partenza dovrà riuscire a farsi valere in dodici giornate ad incrocio con le compagini del girone G. Una la settimana per ricaricare le batterie e ripartire per piazzarsi tra le prime 8 per l’accesso ai Play-Off.

Il calendario dei Play-In Gold

Prima giornata

TECNOELEVA ADRIA BARI – REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA domenica 16/2/2025 ore 18:00

Seconda giornata

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – DINAMO BASKET BRINDISI domenica *23/2/2025 ore 18:00

*data da stabilirsi per concomitanza partita Italia-Ungheria

Terza giornata

MANELLI BASKET MONOPOLI – REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA domenica 2/3/2025 ore 18:00

Quarta giornata

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – LIONS BISCEGLIE domenica 9/3/2025 ore 18:00

Quinta giornata

DAI OPTICAL MOLFETTA – REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA giovedì 13/3/2025 ore 20:00

Sesta giornata

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – FELICE SCANDONE AVELLINO domenica 16/3/2025 ore 18:00

Settima giornata

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – TECNOELEVA ADRIA BARI sabato 22/3/2025 ore 17:00

Ottava giornata

DINAMO BASKET BRINDISI – REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA sabato 29/3/2025 ore 18:00

Nova giornata

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – MANELLI BASKET MONOPOLI domenica 6/4/2025 ore 18:00

Decima giornata

LIONS BISCEGLIE – REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA domenica 13/4/2025 ore 18:00

Undicesima giornata

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – DAI OPTICAL MOFETTA mercoledì 16/4/2025 ore 20:30

Dodicesima giornata

FELICE SCANDONE AVELLINO – REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA domenica 27/4/2025 ore 18:00

Calendario completo con le squadre dei gironi G e H (clicca qui)