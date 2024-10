Pallacanestro Viola, Giuse Barrile: “Si comincia a lavorare da subito”

Giuse Barrile intervistato in esclusiva da CityNow Sport, dopo la notizia della decisione del Consiglio Federale, ha spiegato a nome della Pallacanestro Viola:

“E’ un grande passo in avanti rispetto allo scorso campionato che si è svolto con solo 6 squadre. La Pallacanestro Viola del Supporters Trust è soddisfatta perché la richiesta è stata accolta per la stagione in arrivo e per questo motivo ringrazia la Federazione Italiana Pallacanestro. Al fine di poter operare da subito, è fissata una prima riunione operativa per programmare le azioni necessarie per affrontare il prossimo campionato. Informo inoltre che la società ha già formulato domanda per l’utilizzo degli impianti comunali ed è in attesa di risposta”.