Pallacanestro Viola, Laganà: ‘La squadra si iscriverà al campionato’

Nel giorno della consegna del San Giorgio d’oro ad una leggenda del basket mondiale e protagonista agli inizi della sua carriera con la maglia della Viola, Manu Ginobili, abbiamo incontrato il presidente della società neroarancio Carmelo Laganà e chiesto a lui notizie sul futuro, vista l’imminete scadenza per l’iscrizione al prossimo campionato: “Oggi la città ha bisogno di nuove risorse, per costruire una squadra importante. Accanto ad un presidente che si è speso tantissimo in questi anni insieme a tanti altri per fare rinascere la Viola, c’è necessità di avere supporto che per esempio ci è arrivato dal Comune e dalla Città Metropolitana, ma abbiamo bisogno anche della cittadinanza. Li vogliamo vicini. La squadra si iscriverà al campionato e speriamo possa dare grandi soddisfazioni“.