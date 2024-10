Pallacanestro Viola-Mastria Catanzaro, coach Moretti: “Daremo tutto noi stessi, non ci risparmieremo”

Le dichiarazioni del coach Paolo Moretti della Pallacanestro Viola rilasciate a Touring 104 e Video Touring 655 in vista della partita delle ore 20:00 di sabato 23 novembre che andrà in scena al PalaCalafiore:

“Vi aspettiamo numerosi al palazzetto, questa settimana di allenamento che ci ha visto rispettare il turno di riposo, è stata una “piccola rottura” delle normali abitudini. Sarà molto interessante vedere come si confronteranno le due squadre sul parquet.

La Viola è il club che dietro le quinte sta lavorando molto e vuole fortemente l’eredità della Viola originaria. Noi abbiamo fatto solo tre allenamenti con più di 10 giocatori, rispetto alle numerose partite disputate da Catanzaro anche in precampionato.

In campo sabato andranno i giocatori, vedremo chi vincerà considerando che abbiamo di fronte otto scontri diretti, e ad esempio Lamezia e Scuola Basket Viola sono in fase amalgama. Siamo solo al basket di novembre, ma entrambe le squadre andranno in campo col coltello tra i denti.

Ribadisco che rispetto a luglio ci siamo allenati parecchio ed carichi sono diversi, ci sarà e faremo molta tattica, entrambe le compagini proveranno a vincere, il nostro atteggiamento ci vedrà molto solidi a duri, non ci risparmieremo in nessuna parte del campo”.