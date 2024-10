Pallacanestro Viola, coach Moretti: “Partita equilibrata per 25 minuti, Viglianisi è stato determinante”

Coach Paolo Moretti ha analizzato il match contro la Dielnet Vis evidenziando punti deboli e quelli di forza della propria squadra nel post partita ha dichiarato:

Devo formulare i complimenti alla Vis, alla società, all’allenatore, nonostante sia una squadra con zero punti in classifica, ha un ottimo atteggiamento, sta bene in campo, ha un’ottima organizzazione, mi piace la grinta dei giocatori, si sono meritati una partita equilibrata per più di 25 minuti.

Dopo Catanzaro abbiamo avuto qualche difficoltà difensiva, finché non prendiamo punti in contropiede, non riusciamo a sbloccare il match. Abbiamo subito 40 punti nella prima parte del match per la nostra difesa poca attenta, quando siamo saliti di colpi dopo il 25° la partita si è aperta e abbiamo assolutamente meritato.

Noi abbiamo alcuni di punti di forza, Sebrek è davvero duttile lo utilizzo in più ruoli, quando abbiamo iniziato a dominare l’area e soprattutto quando Viglianisi ha avuto grande facilità di offendere con i cinque minuti eccellenti per sé e per la squadra e che sono stati importanti per chiudere il match.