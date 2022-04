La Pallacanestro Viola si impone su Ragusa e mantiene vivo il sogno playoff

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Virtus Kleb Ragusa disputando un ottimo match con un perfetto terzo quarto. Ragusa accenna una rimonta, che non risulta letale. Sul finale del match mantiene gli spettatori del PalaCalafiore con il fiato sospeso una tripla dei siculi, rispondono bene i neroarancio gestendo al meglio gli ultimi minuti di gioco e conquistando due punti importanti che mantengono in corsa playoff la compagine di Reggio Calabria.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Rotondo. Picarelli porta sul +4 i suoi. Duranti piazza la tripla del -1 per la Pallacanestro Viola. Fall guadagna la lunetta, trasforma uno dei due liberi disponibili. Gaetano stoppa un'azione imperiosa dei siculi. Lo stesso giocatore neroarancio subisce fallo, mette uno dei due liberi disponibili. Picarelli porta i suoi sul 5 a 6. Fall dalla lunetta pareggia, Rotondo per il 6 a 8, risponde Duranti per il nuovo pareggio a 5:38 dal termine della prima frazione di gioco. Da Campo trasforma due liberi. Fall in sospensione per il 10 a 10. Tripla di Picarelli, risponde Gaetano. Ancora Picarelli in penetrazione, Gaetano schiaccia a canestro, punteggio sul 14 a 15. Rotondo in gancio per il +3 di Ragusa. Picarelli per il +5. Balic in penetrazione per il -3 della Pallacanestro Viola. Fallisce il tentativo di aggancio di Kekovic, si va al secondo questo con il punteggio di 16 a 19 per gli ospiti.

SECONDO QUARTO

Balic trova lo spazio per il tiro e realizza. Gaetano da sotto per il sorpasso Viola. Kekovic sfrutta il tabellone e porta sul +3 i neroarancio. Rotondo in sottomano per i siculi. Diversi errori da parte di entrambe le compagini, il match si innervosisce. Fall in sospensione per il 24 a 21. Picarelli segna e subisce fallo, realizza il libero del pareggio. Riprendono gli errori di tiro delle due squadre. Duranti per il +2 della Pallacanestro Viola. Salafia risponde Ingrosso, Ianelli e di nuovo Ingrosso. Lo stesso giocatore sbaglia entrambi i liberi dopo aver subito fallo. Da Campo piazza la tripla del -1. Canzonieri per il sorpasso neroarancio, 31 a 33 il punteggio. Time Out di coach Bolignano. Tiro sbagliato di Balic, coach Bocchino chiama Time Out. Ultimo tentativo di tiro per la Pallacanestro Viola, si va all'intervallo lungo con punteggio invariato, 31 a 33.

TERZO QUARTO

Un errore per compagine, riparte il match. Gaetano con destrezza per il pareggio, 33 a 33. Rotondo porta avanti i suoi. Ingrosso piazza la tripla del +1 neroarancio. Balic in penetrazione per il +3. Da Campo realizza da tre per il nuovo pareggio, 38 a 38. Picarelli porta avanti i suoi. Fall di prepotenza riporta il punteggio sul 40 a 40, realizza anche il supplementare, risponde Ianelli, poi Gaetano, successivamente Picarelli, risponde Ingrosso, il match si infuoca. Gaetano da sotto trasforma il 47 a 44. Duranti realizza dalla lunga distanza il +6. Da Campo da sotto per il 50 a 46. Fall segna e guadagna la lunetta trasformando il tiro disponibile. Barrile è perfetto al tiro per il +9 dei padroni di casa. Gaetano in sospensione per il 57 a 46. Balic guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Fall imbeccato da Duranti per il 61 a 46 e con questo punteggio si va all'ultimo quarto.

ULTIMO QUARTO

Ogochukwu, appena entrato, da tre. Chessari dalla lunetta trasforma entrambi i liberi per il -10 siculo. Il fallo tecnico di Ragusa porta Balic al tiro libero che trasforma. Kekovic da tre per il +14 neroarancio, risponde Chessari dalla lunga distanza. Ingrosso penetra per il 67 a 54. Un errore per compagine. Gaetano da sotto dopo l'errore di Kekovic. In sospensione Chessari.

Fasi finali ed analisi del match

Picarelli da tre riapre la partita, Rotondo subisce fallo, realizza dalla lunetta entrambi i liberi, 69 a 61 il punteggio. Da Campo non sbaglia. Antisportivo alla Pallacanestro Viola. Picarelli sbaglia entrambi i liberi. Picarelli riapre i giochi portando il punteggio sul 69 a 66. Balic su antisportivo a Ragusa segna il +4, airball di Fall. Gaetano subisce fallo, trasforma uno dei due liberi disponibili. Chessari dalla lunetta trasforma un libero su due disponibili. Balic in step back per il 73 a 67 neroarancio a meno di un minuto dalla fine. Fallisce il tentativo da tre di Ragusa, Gaetano subisce fallo, trasforma entrambi i liberi. Da Campo trasforma una tripla, nulla da fare però per i siculi, la Pallacanestro Viola si impone al PalaCalafiore con il risultato finale di 75 a 70.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria - Virtus Kleb Ragusa 75-70 (16-19, 15-14, 30-13, 14-24)

Pall. Viola Reggio Calabria: Franco Gaetano 20 (8/9, 0/0), Yande Fall 14 (5/13, 0/0), Amar Balic 12 (4/9, 0/6), Federico Ingrosso 12 (3/9, 2/6), Bruno giuseppe Duranti 10 (2/2, 2/5), Lazar Kekovic 5 (1/1, 1/5), Fortunato Barrile 2 (1/2, 0/0), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/0), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 44 9 + 35 (Franco Gaetano 15) - Assist: 20 (Amar Balic 9)

Virtus Kleb Ragusa: Andrea Picarelli 24 (7/9, 3/7), Mattia Da campo 14 (3/6, 2/5), Paolo Rotondo 12 (5/14, 0/3), Roberto Chessari 8 (1/3, 1/4), Giovanni Ianelli 4 (2/8, 0/3), Giorgio Canzonieri 3 (0/3, 1/3), Simon Ugochukwu andrew 3 (0/0, 1/1), Lucio Salafia 2 (1/1, 0/0), Fabio Stefanini 0 (0/3, 0/4), Tommaso Incremona 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 43 15 + 28 (Paolo Rotondo 11) - Assist: 10 (Paolo Rotondo, Roberto Chessari 3)