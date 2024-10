Pallacanestro Viola, invito social dei neroarancio contro il coronavirus – VIDEO

Gli atleti della Pallacanestro Viola impegnati in allenamenti individuali rigorosamente domestici, hanno sospeso temporaneamente a causa del coronavirus un campionato finora ben disputato.

Il video assemblato dai ragazzi di coach Paolo Moretti non lascia spazio all’immaginazione: l’imperativo categorico è di restare a casa senza se e senza ma.

Spazio dunque ai propri hobby, agli impegni di studio, da svolgere solo ed esclusivamente tra le mura domestiche .

Arriveranno momenti migliori in attesa delle scelte federali che saranno fondamentali in vista della rimodulazione della preparazione atletica per il prosieguo delle attività.

Si accolga in pieno l’invito dei giocatori neroarancio!

