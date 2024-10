Basket e coronavirus, le contromisure della Pallacanestro Viola. Barrile: “Allenamenti individuali”

Gli allenamenti degli atleti neroarancio continueranno in modo autonomo e sicuro per mantenere un'adeguata forma fisica

Il campionato di basket della serie C Silver si trova nella ‘fase orologio’, quattro le giornate disputate sinora delle sette in calendario. Lo stop temporaneo forzato, manda in tilt i programmi delle società impegnate in questo momento di massima forma agonistica.

La Pallacanestro Viola ha individuato, in accordo con gli enti preposti, un’interessante soluzione alla mancata possibilità di lavorare in palestra e sul parquet di gioco.

Il General Manager Giuse Barrile intervistato da CityNow Sport, ha spiegato:

“I giocatori della Viola potranno allenarsi, lavoreranno individualmente grazie alle schede predisposte dal preparatore atletico, il professore Saverio Neri. Il nostro allenamento diventa di tipo atletico, su corsa con vari esercizi, sfruttando spazi all’aperto con le dovute distanze e precauzioni. Diversi atleti sono attrezzati in casa di strumenti idonei. Il lavoro sarà organizzato in modo programmatico e scientifico, sperando di ricominciare al più presto le normali attività. Tutto ciò è stato elaborato sulla base del DCPM e concordato con la FIP Calabria che ha accolto ed autorizzato tale iniziativa”.

L’auspicio di CityNow Sport è che l’intero movimento cestistico calabrese, raccontato quest’anno sulle nostre pagine, si dimostri ancora una volta avamposto di speranza e di valori imprescindibili legati all’aggregazione ed alla socializzazione ai quali purtroppo al momento si deve fare a meno.