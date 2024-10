Pallacanestro Viola: il roster e lo staff della nuova stagione neroarancio – FOTO

Si scaldano i motori in casa neroarancio: lunedì 28 settembre alle 11 si terrà presso il PalaBenvenuti (Botteghelle) di Reggio Calabria il primo allenamento congiunto della squadra agli ordini di coach Bolignano.

Di seguito le schede di ogni singolo atleta con le relative caratteristiche tecniche.

FORTUNATO BARRILE ’95 (PM) 193cm, 80kg – CAPITANO

Play, classe ’95, è cresciuto cestisticamente nella Viola Reggio Calabria. Playmaker moderno, fa dell’atletismo e della visione di gioco le sue armi principali. Reduce da un campionato fatto di sole vittorie con la canotta della Pallacanestro Viola, dopo aver militato in diverse compagini calabresi di Serie C, Barrile è ora pronto a fare per la prima volta il grande salto in un campionato nazionale in B.

SALVATORE GENOVESE ’87 (AG) 201cm

Diciassette punti e mezzo e più di quattro rimbalzi a partita. I numeri, incontrovertibili, della scorsa stagione presentano così Salvatore “Totò” Genovese. Un super colpo di mercato per la serie B messo a segno dal GM della Viola Giuse Barrile e dal presidente Carmelo Laganà. Trapanese di Erice, 33 anni, è un’ala atipica, esperta e dinamica, un giocatore abituato a categorie superiori. Nel suo passato Varese, la Fortitudo, ma anche Treviglio, Firenze e Lucca. Nell’ultima stagione ha fatto coppia con Yande Fall in quel di Giulianova.

GIULIO MASCHERPA ’92 (PM/G) 185cm, 83kg

Play/Guardia di 185 cm per 83kg, Mascherpa approda in riva allo Stretto dopo una stagione più che positiva in quel di Lecco (Serie B girone B), condita da ben 14 punti, 4.6 assist e 5 rimbalzi a partita. Nel suo passato esperienze anche nella categoria superiore. Ha infatti vestito in A2 le canotte di Tortona e Bergamo ed in entrambi i casi ha affrontato la Viola da avversario. Veloce, dinamico e col vizietto del canestro, Mascherpa va ad irrobustire in maniera importante il pacchetto senior della Viola a disposizione di coach Bolignano.

MARCO PRUNOTTO ’01 (AG/C) 205cm, 110kg

Arrivato in riva allo Stretto nel mercato invernale della scorsa stagione, Prunotto vanta due sole presenze con la canotta nero arancio, in cui peró ha già fatto vedere ottime cose. Nonostante la carta d’identità reciti solo vent’anni, Marco può giá vantare nel suo palmares una promozione in A1 con la gloriosa maglia della Fortitudo Bologna, squadra nelle cui giovanili si è formato e che gli ha permesso di debuttare in A2 (7 presenze con 15 minuti di utilizzo). Lungo dinamico e versatile in grado di ricoprire più ruoli e sa come farsi valere sotto le plance nei suoi 205cm per 110kg, tutti per il pitturato neroarancio.

ENRICO GOBBATO ‘98 (AP) 195cm, 85kg

Ala piccola triestina classe 1998, 195 cm per 85 kg. Gobbato, cestista dalle spiccate doti fisiche ed atletiche è un buon finalizzatore che sfrutta bene la facilità di penetrazione risultando al tempo stesso un valido difensore ed un giocatore duttile in grado di ricoprire tutti i ruoli dal 2 al 4. Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Trieste, vanta diverse partite disputate in A2 proprio con la maglia triestina e dopo un’esperienza a Valsesia nella stagione 2017-18, nello scorso campionato ha giocato con i compagni Genovese e Fall in quel di Giulianova.

PAOLO FRASCATI ‘01 (A) 193cm, 95kg

Reggino doc cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Viola, Frascati ha poi militato in diverse società: Hsc Roma, Valmontone, Catanzaro e New Basket Brescia le sue avventure in ordine cronologico. Ala piccola di 193cm dalle mani educate, grazie alla sua duttilità può essere in grado di ricoprire anche i ruoli di guardia e ala forte.

LUKA SEBREK ‘00 (A) 201cm, 99kg

Ala piccola classe 2000, Sebrek ha già mostrato durante la scorsa stagione in C Silver le sue qualità tecniche. Capocannoniere dei neroarancio con ben 20.3 punti di media a partita, alla prima esperienza in canotta Viola. Luka, doppio passaporto serbo e croato, vanta una formazione sportiva italiana, avendo militato nelle giovanili a Moncalieri prima e Caserta poi, prima di approdare da neo-maggiorenne in Serie B in quel di Teramo durante la stagione 2018/2019. 201cm per 104kg, Sebrek ha nelle sue doti fisiche il maggior punto di forza e proverà ad essere protagonista anche in un campionato nazionale come quello della serie B.

YANDE FALL ’90 (C) 198cm, 95kg

Per il terzo anno consecutivo Yande Fall giocherà con la canotta della Pallacanestro Viola. Il pivot, classe 1990, dopo aver iniziato la scorsa stagione a Giulianova in compagnia dei due neo-acquisti neroarancio Gobbato e Genovese, ha disputato solo due gare con la maglia della Viola nella seconda parte della stagione in C Silver, prima che quest’ultima si interrompesse.

Pivot atipico, il Leone d’Africa Yande Fall è risultato essere il miglior rimbalzista durante la serie B girone D 2018/2019, proprio in canotta Viola, nonostante i soli 198 cm di altezza. Dinamicità, grinta e tanta voglia di combattere, sono le armi principali che Yande metterà sul parquet per i colori neroarancio che, ormai, sente suoi.

EDOARDO ROVEDA ’98 (PM) 185cm, 68kg

Roveda, 22 anni, è un giocatore che fa della dinamicità e della velocità le sue armi principali. Play/guardia insuperabile nell’uno contro uno e abile ad attaccare il ferro, Roveda sa anche come farsi rispettare in difesa. Nel suo passato, oltre il biennio in B con la canotta della Sangiorgese, vanta già, nonostante la giovane età, un’esperienza in A2 con i Legnano Knights in cui Edoardo ha incontrato la Viola da avversario.

DOMENICO BOLIGNANO – HEAD COACH

Un grande ritorno, un cuore neroarancio per guidare il ritorno della Viola nel basket nazionale. Sarà Domenico Bolignano l’Head coach per la stagione 2020/21. Coach Bolignano ha 41 anni ma ha già all’attivo una lunghissima esperienza come allenatore: dalla miracolosa salvezza in serie A2 con la Viola nel 2016/17 alle ultime tre stagioni nelle quali l’allenatore reggino ha guidato, con grandi risultati, il Basket Gessi Valsesia in serie B.

PASQUALE MOTTA – ASSISTANT COACH

