La Myenergy RC sconfitta dall’infaticabile Sala Consilina al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato nella quattordicesima giornata di Serie B interregionale girone H Sala Consilina al PalaCalafiore. L’inizio del match promette scintille. Le due squadre conducono in perfetto equilibrio il primo quarto di gioco. Sala Consilina, complice una pessima difesa della compagine di Reggio Calabria, allunga grazie anche alle triple di Triassi. I neroarancio provano una timida rimonta, ma il terzo quarto è stato disastroso per i padroni di casa. Nell’ultima frazione gli atleti di coach Patrizio sono ancora lucidi per concludere la partita sul +12.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Cessel. Aguzzoli porta il punteggio sul 5 a 0. Erkmaa per Sala Consilina. Arnaut per il -1 degli ospiti. Cortese guadagna la lunetta, trasforma un solo libero dei due disponibili. Erkmaa piazza la tripla del +3. Coach Cigarini chiama Time Out. Diversi errori per entrambe le compagini. Mavric segna e subisce fallo, guadagna un supplementare, la trasformazione per l’8 pari. Due triple di Fraga per l’8 a 14. Tyrtyshnyk guadagna la lunetta, fa due su due. Fallo sul tentativo di tiro da tre, nuovamente per Tyrtyshnyk. L’atleta neroarancio fa tre su tre. Biordi porta i suoi sul +3, Maksimovic avvicina i suoi, nuova tripla di Triassi. La tripla di Binelli vale il 19 pari a meno di due minuti dal termine della prima frazione di gioco. Entrambe le squadre provano ad allungare, ma commettono diversi errori offensivi. Aguzzoli guadagna la lunetta e fa uno su due. Si conclude il primo quarto sul 20 a 19 per i padroni di casa.

SECONDO QUARTO

Moretti piazza la tripla del sorpasso (20-22). Con Triassi, Sala Consilina si porta sul +5. Triassi per i suoi per il 20 a 27. Mavric da sotto per il -5 dei neroarancio. Coach Patrizio chiama Time Out. Fallo sulla tripla di Moretti, tre su tre per lui dalla lunetta. Fallo tecnico per proteste a Coach Cigarini. Moretti trasforma il libero (22-31). I neroarancio si sbloccano con Simonetti dopo una serie di possessi gestiti molto male. Triassi da tre è infallibile. Aguzzoli dopo un coast to coast, subisce fallo, dalla lunetta fa due su due (26 – 34). Fallo tecnico a coach Patrizio. Aguzzoli realizza il libero. La tripla successiva vale il -4 neroarancio. Triassi continua a segnare da tre (30-37). Simonetti subisce fallo, fa due su due. Ancora Triassi da tre, risponde Simonetti da sotto. A Biordi risponde Mavric, dopo il canestro anche il fallo. Time Out chiamato da Cigarini a pochi secondi dal termine della seconda frazione di gioco. Mavric trasforma il supplementare. Si va all’intervallo lungo sul 37 a 42.

TERZO QUARTO

La schiacciata di Cessel vale il 39 a 42. Mavric guadagna la lunetta e fa uno su due. La tripla di Aguzzoli per il sorpasso della Pallacanestro Viola. Fraga per Sala Consilina. Aguzzoli su assist di Tyrtyshnyk per il nuovo controsorpasso. Biordi da tre, si infiamma il match (45 – 47). Tyrtyshnyk sbaglia il libero, dopo il fallo tecnico all’allenatore di Sala Consilina. Mavric per il 47 pari. Biordi segna e guadagna la lunetta, trasforma il supplementare. Tyrtyshnyk da tre per il 50 pari. Fraga in sospensione. Biordi guadagna la lunetta e fa uno su due. Tyrtyshnyk per la Viola, Biordi da tre. Triassi continua a segnare dalla lunga distanza (52 – 59). Dopo diversi errori per compagine prima Fraga e poi Moretti portano Sala Consilina sul +13. Tyrtyshnyk guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Si va all’ultimo quarto sul 54 a 65.

ULTIMA QUARTO

Mavric segna per i suoi risponde Erkmaa. Mavric realizza per i neroarancio (58-67). Aguzzoli porta i suoi sul -7. Il pubblico di casa sostiene gli atleti neroarancio. Un’altra tripla di Aguzzoli per il -4 della Pallacanestro Viola. La penetrazione di Fraga vale il +6 di Sala Consilina. Simonetti guadagna la lunetta, ma sbaglia entrambi i tentativi di tiro. La tripla di Erkmaa per il +9 degli ospiti. Coach Cigarini chiama Time Out. Seck danza sotto il canestro e porta il punteggio sul 65 a 72. Biordi da solo va a canestro, la Viola continua a sbagliare in attacco. Biordi piazza una tripla, risponde Maksimovic sempre dalla lunga distanza. Coach Ciagarini chiama Time Out. Sala Consilina gioca col cronometro. Triassi realizza anche allo scadere e porta il punteggio sul 68 a 80, risultato finale a favore degli ospiti.

Il tabellino

Myenergy Reggio Calabria-Diesel Tecnica Sala Consilina 68-80 (20-19,17-23,17-13,14-15)

Myenergy:Aguzzoli 20,Simonetti 4,Konteh,Maksimovic 6,Mavric 17,Mazza,Cessell 4,Seck 4,Binelli 3,Tyrtyshnyk 10.All Cigarini Ass D’Agostino

Sala Consilina:Biordi 19,Cortese 1,Sabatino,Erkmaa 10,Fraga 15,Moretti 10,Arnaut 2,Durante,Triassi 23,Miljkovic,Campaiola.All Patrizio

Arbitri Filesi e Filesi di Chiaramonte Gulfi(Rg)