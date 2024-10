Pallacanestro Viola ST, Calabrò: “Siamo in continua crescita, supportateci numerosi”

In vista del match di sabato 30 novembre delle ore 20:00 contro la Lumaka, CityNow Sport ha intervistato Gabriele Calabrò, presidente del Supporters Trust e dirigente accompagnatore della Viola.

Le perfomance neroarancio ti hanno soddisfatto fino ad ora?

L’attuale campionato rispecchia le previsioni che c’eravamo prefissate, analizzando le concorrenti abbiamo formato un roster che potesse affrontare le partite in maniera adeguata, in particolare la prima parte di campionato. Non siamo sorpresi, i ragazzi stanno crescendo e fa veramente piacere.