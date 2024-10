Pallacanestro Viola, si rafforza lo staff neroarancio per la stagione 2020/2021

Nuovo massaggiatore per la Pallacanestro Viola. Si tratta del giovane Marco Bellantone, 23 anni, già dottore in Scienze Motorie sport e salute. Marco, eccellenza reggina, nonostante la giovane età vanta già diverse esperienze nel settore. Lo scorso anno è stato infatti massaggiatore del settore giovanile della Reggina e ricopriva contemporaneamente il medesimo ruolo anche nella Palmese in serie D di calcio. Bellantone è stato già aggregato allo staff medico neroarancio e sarà a fianco alla Viola per l’intera stagione sportiva 2020/2021.

«Devo ammettere che non conoscevo il Presidente Laganà, ma quando ho ricevuto la sua chiamata e mi ha fatto questa proposta non ci ho pensato su due volte ed ho accettato subito. Sono emozionatissimo! Per un ragazzo come me innamorato dei colori neroarancio che è sempre andato a vedere la Viola al palazzetto, vicino al mondo dello sport e in particolare a quello della pallacanestro, essere seduto in panchina con la squadra della propria città è una gioia immensa. Un’esperienza unica, che spero di vivere al meglio. Ringrazio la società per aver creduto in me ed essere stata a mia completa disposizione sin da questi primissimi giorni. Spero di ricambiare la fiducia che mi è stata data».