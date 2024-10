Pallacanestro Viola travolta dal CJ Basket Taranto al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato il CJ Basket Taranto nel primo match casalingo del 2022. La quindicesima giornata del campionato di seri B ha visto protagonisti i pugliesi, caparbi ed in grado di gestire l’intero match in maniera disinvolta e convincente.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Fall. Conti guadagna la lunetta, realizza entrambi i liberi disponibili. Su palla recuperata dei neroarancio Klacar realizza da tre, risponde Ponziani per i pugliesi. Ancora Ponziani porta il punteggio sul 5 a 6. Fall subisce fallo, trasforma uno dei due liberi disponibili. Ponziani in allontanamento segna e subisce fallo, trasforma il libero disponibile. Ancora Ponziani subisce fallo, trasforma ulteriori due liberi, punteggio, 6 a 11. Ingrosso piazza la tripla del 9 a 11. Antisportivo a Duranti e tecnico alla panchina. Conti trasforma due tiri liberi su tre disponibili. Erkmaa porta sul +7 il punteggio. Conti in sottomano, risponde Gaetano. Lo stesso giocatore neroarancio porta sul il punteggio sul -5, risponde il solito Erkmaa da tre. Ponziani per il +10, risponde Fall in gancio per il 15 a 23. Fall trasforma uno dei due tiri liberi. Klanskis per il 16 a 25 a meno di 30 secondi dal termine della prima frazione di gioco. Balic in sottomano per il -7 della Pallacanestro Viola.

SECONDO QUARTO

Fall guadagna la lunetta, trasforma uno dei due tiri liberi. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Duranti in allontanamento per il -4 neroarancio. Balic in step back avvicina ulteriormente la Pallacanestro Viola, punteggio 23 a 25. Conti guadagna la lunetta trasforma entrambi i liberi. La tripla di Duranti vale il -1, il canestro successivo il sorpasso neroarancio, risponde Sergio per il controsorpasso, 28 a 30 il punteggio. Klanskis fa uno su due dalla lunetta. Valente subisce fallo, fa uno su due. L’abilità di Balic per il pareggio del match, risponde Conti. Diomede subisce fallo, trasforma uno solo dei due tiri liberi disponibili. Conti segna il +5 dei pugliesi. Stoppata di Klacar, due errori consecutivi della Pallacanestro Viola costano il mancato aggancio. La tripla di Klacar fissa il punteggio sul 34 a 36 per gli ospiti, si va così all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO

Diomede realizza per i pugliesi. Fall subisce fallo, trasforma entrambi i liberi. Balic per il pareggio temporaneo. Sergio da tre per il 38 a 41. Conti subisce fallo, è intenzionale, sbaglia i tre liberi disponibili. Ingrosso con maestria porta il punteggio sul -1. Sergio e Conti portano sul +6 il punteggio per i pugliesi. Conti da sotto per il 42 a 50, trasforma anche il libero supplementare. Conti per il +11. Fallo antisportivo di Balic. Conti trasforma entrambi i liberi. Ponziani segna per Taranto, punteggio sul 42 a 57, segna Ingrosso per la Pallacanestro Viola. Gambarota per il +15. Ponziani recupera il pallone del 44 a 61. Fall guadagna la lunetta, trasforma uno dei due tiri disponibili. Gambarota dalla lunetta fa zero su due. Fall dalla lunetta, trasforma uno dei due liberi disponibili. Klanskis realizza entrambi i liberi disponibili. Ingrosso trasforma entrambi i liberi, si va all’ultimo quarto sul punteggio di 48 a 63.

ULTIMO QUARTO

Diomede da tre, Sergio in sottomano, risponde Ingrosso per i neroarancio, 50 a 68. Gambarota fa uno su due. Diomede fa due su due, il match si porta sul 50 a 73. Balic risponde ai pugliesi, siamo sul 52 a 75, Gambarota allunga ulteriormente. Espulso anche Gaetano, dopo il coach Bolignano. Klanskis per i pugliesi per 54 a 81. Gambarota allunga ulteriormente, Ponziani porta la partita sul sul 54 a 86. Ingrosso da sotto, tripla di Duranti.

Fasi finali ed analisi del match (63-86)

61 a 86, tiro trasformato da Klacar. Fall da sotto per i neroarancio, si chiude il match con il risultato di 63 a 86 per gli ospiti che asfaltano i padroni di casa, ancora una volta capaci di gestire il match fino a prima dell’intervallo lungo.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – CJ Basket Taranto 63-86 (18-25, 16-11, 14-27, 15-23)

Pall. Viola Reggio Calabria: Bruno giuseppe Duranti 14 (4/8, 2/9), Yande Fall 13 (3/10, 0/0), Federico Ingrosso 11 (3/5, 1/3), Amar Balic 10 (5/7, 0/3), Amar Klacar 10 (2/5, 2/5), Franco Gaetano 4 (2/5, 0/1), Samuele andrea Valente 1 (0/0, 0/1), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 40 10 + 30 (Yande Fall 16) – Assist: 11 (Amar Balic 7)

CJ Basket Taranto: Alberto Conti 21 (6/10, 0/2), Riziero Ponziani 17 (7/14, 0/0), Giovanni Gambarota 14 (2/2, 3/6), Biagio Sergio 13 (2/3, 3/6), Manuel Diomede 10 (1/7, 2/5), Hugo Erkmaa 6 (0/2, 2/6), Ricards Klanskis 5 (1/1, 0/1), Luca Cianci 0 (0/0, 0/1), Andrea francesco Liace 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Porcelluzzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 31 – Rimbalzi: 37 11 + 26 (Biagio Sergio 9) – Assist: 14 (Giovanni Gambarota, Hugo Erkmaa 3)