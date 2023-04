La Pallacanestro Viola esce sconfitta dalla trasferta di Bergamo

Esce sconfitta dalla trasferta bergamasca la Pallacanestro Viola. I neroarancio, bravi per tre quarti a condurre la gara dell’Ital Cementi, si sciolgono nel quarto periodo dinanzi alla coperta obiettivamente più lunga dei gialloneri di Coach Ghirelli. Il trio Bischetti, Marchini e Balic trascina la Viola a suon di triple sul +10 a fine primo quarto. L’esperienza dell’ex Genovese e del rientrante Sodero permette a Bergamo nel secondo periodo di rimanere a contatto e alla sirena dell’intervallo il tabellone luminoso vede gli orobici sul -3. Equilibrio sovrano e percentuali più basse nel terzo periodo, dove la spunta Bergamo di misura 17-13 grazie ai bravi under Isotta, Manenti e Cagliani e mette il naso avanti di un punticino. Non molla Spizzichini in casa Viola, autore di 15 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, ma i nero arancio devono arrendersi nel quarto periodo di fronte al festival del tiro da tre punti in casa Bergamo. Comincia capitan Simoncelli con tre triple in fila, ne metterà altrettante Genovese e la ciliegina sulla torta è messa da Sodero. Bravo Tiberti con due bombe nel finale a farsi trovare pronto dopo l’infortunio di Farina e rendere meno amaro il passivo. Finise 86-74 per Bergamo Basket.

Il tabellino

Bergamo Basket-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 86-74 (18-28, 27-20, 17-13, 24-13)

Bergamo: Sodero 13, Cagliani 7, Rota 4, Manenti 11, Isotta 11, Simoncelli 16, Cane 6, Masciarelli 5, Genovese 13. Allenatore: Ghirelli.

Viola RC: Bischetti 15, Marchini 11, Balic 7, Spizzichini 15, Tiberti 10, Laquintana 6, Farina 10. Allenatore: Bolignano.