La Pallacanestro Viola con un gran finale si è imposta contro Bergamo al PalaCalafiore

Altri due punti conquistati di fondamentale importanza per i neroarancio

La Pallacanestro Viola nell’undicesima giornata di Serie B girone B vince con un finale da brividi contro Bergamo. Determinante è stato l’apporto di Marchini coadiuvato dall’instancabile Farina. Il primo quarto inizia bene per i neroarancio anche se vanificano il vantaggio ottenuto portandosi comunque sul +7 anche se gli ospiti accorciano le distanze. Il secondo quarto è stato a favore di Bergamo, durante un’incessante serie di canestri si va all’intervallo lungo sul pareggio (47-47). Anche la terza frazione di gioco risulta molto combattuta, la fanno da padrone Renzi per la Pallacanestro Viola e Sodero dall’altra. L’ultimo quarto è gestito dai padroni di casa anche se sul finale Simoncelli con due triple riapre i giochi portando il punteggio sull’84 a 82. Marchini decide il match con diverse penetrazioni ed un contropiede finale determinato da errori difensivi di Bergamo. Punteggio finale 92 a 86.La Pallacanestro Viola conquista così la seconda vittoria, davvero fondamentale per il prosieguo del campionato.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – Bergamo Basket 2014 92-86 (27-25, 20-22, 16-14, 29-25)

Pall. Viola Reggio Calabria: Davide Marchini 28 (8/9, 3/6), Andrea Renzi 24 (6/12, 3/4), Simone Farina 13 (2/3, 2/2), Stefano Spizzichini 8 (2/11, 1/2), Vincenzo Provenzani 8 (3/3, 0/2), Federico Bischetti 6 (3/3, 0/2), Amar Balic 3 (1/2, 0/6), Giambattista Davis 2 (1/1, 0/0), Michelangelo Laquintana 0 (0/0, 0/1), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 40 10 + 30 (Andrea Renzi 12) – Assist: 18 (Amar Balic 7)

Bergamo Basket 2014: Alexander Simoncelli 31 (4/7, 6/9), Guglielmo Sodero 21 (2/6, 5/12), Salvatore Genovese 14 (4/8, 2/7), Carlo Cane 9 (4/6, 0/0), Nicolo Isotta 7 (2/4, 0/3), Matteo Cagliani 4 (1/1, 0/3), Riccardo Rota 0 (0/0, 0/1), Luca Manenti 0 (0/1, 0/0), Matteo Morelli 0 (0/0, 0/0), Mattia Mora 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 34 9 + 25 (Carlo Cane 7) – Assist: 8 (Alexander Simoncelli 3)