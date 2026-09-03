Pallanuoto: l’Italica Sport Under 12 porta Reggio Calabria ai massimi livelli in Italia

Erano circa duecento le squadre al via del campionato italiano di pallanuoto Under 12. L’Italica Sport Reggio Calabria è riuscita con una grande stagione a inserirsi tra le big italiane, conquistando uno strepitoso diciassettesimo posto nazionale con la partecipazione alla fase finale che si è svolta ad Ostia.

Un risultato che certifica la crescita di un settore giovanile che sta diventando un punto di riferimento per lo sport cittadino e che negli ultimi anni ha raggiunto i vertici in tutte le discipline in cui la polisportiva è impegnata.

Il cammino ad Ostia e le dichiarazioni

La fase finale del campionato italiano si è svolta a Ostia presso il Polo Acquatico Frecciarossa con il Waterpolo Arena Festival Esordienti. Il tabellone ha messo l’Italica Sport di fronte, fin dai primi turni, ad alcune delle formazioni più quotate del torneo, comprese alcune società che militano attualmente in Serie A1. Il bilancio finale è di cinque vittorie su otto partite disputate, tra cui il successo per 5-4 contro l’Olympic Roma che ha assegnato il 17° posto nella classifica nazionale assoluta.

Grande soddisfazione per la società che continua a raccogliere i frutti del proprio percorso

“Questo è un risultato – ha dichiarato il presidente Marco Francesco Polimeni – che ci rende molto orgogliosi, arrivato contro squadre che negli anni hanno fatto la storia della pallanuoto italiana. Il settore giovanile è la base su cui stiamo costruendo il futuro della nostra società, e questi ragazzi ci regalano gioie ogni volta che scendono in acqua. Tutto nasce dal lavoro quotidiano al Parco Caserta Sport VIllage, dove continueremo a investire per far crescere altri ragazzi come loro. In questi anni la nostra società attraverso la gestione dell’impianto è riuscita a costruire un luogo in cui bambini, adolescenti e adulti respirano l’aria dei valori nobili dello sport. Ringrazio la squadra, lo staff tecnico e le famiglie che ci seguono ogni giorno“.

Sulla stessa linea l’allenatore Giacomo Mannino, che ha guidato la squadra durante tutto il torneo: “Siamo felicissimi e orgogliosi del nostro risultato. Siamo arrivati alla fase finale entrando tra le migliori trentadue, abbiamo avuto sfortuna nel trovare un tabellone che ci ha messo subito di fronte ad alcune tra le formazioni più forti in assoluto. Essere al diciassettesimo posto in Italia è qualcosa di incredibile per noi. Questo è il giusto premio per questi ragazzi, per le loro famiglie, per la società e per tutto lo staff tecnico. Lavoriamo per ottenere questi risultati anche affinché ci servano come volano per attirare altri ragazzi a praticare questo sport: noi continueremo a lavorare per confermarci a questi livelli“.

Hanno fatto parte della squadra: Antonio Ricciuto, Samuele Gemelli, Daniele Musolino, Pierfrancesco Minniti, Cristopher Purpura, Saverio Cirillo, Nicola Alberti, Domenico Vardè, Angelo Alberti, Antonio Audino, Luca Colamonici, Antonio Purpura.