Pallanuoto maschile – In serie B il Cosenza si prepara all’esordio contro il Cus Palermo

Tutto pronto in casa Cosenza per l’inizio del torneo di Serie B maschile. I rossoblu, che saranno guidati da Marco Trocciola in veste di allenatore giocatore, saranno subito chiamati ad una prova delicata in casa del Cus Palermo. Sabato, in Sicilia, i calabresi troveranno una squadra costruita per veleggiare nelle zone alte della classifica ma la marcia di avvicinamento del gruppo è stata buona, come conferma il tecnico campano ma ormai cosentino di adozione.

“Sarà un avvio difficile – afferma Trocciola – in primo luogo perché non avremo l’in bocca al lupo del nostro presidente Giancarlo Manna che ci manca tantissimo. La pallanuoto qui è nata con lui, e tutti noi siamo legati a ricordi indelebili e daremo ancora di più in vasca per onorare la sua figura. Di certo l’avvio non sarà facile, perché il nostro gruppo è giovane ed è orfano di tre figure di grande qualità come Perez, Capanna e Cerchiara. Il lato positivo però è che avranno più spazio i giovani, e la nostra missione da anni è la crescita di un settore che vanta numerosi atleti in giro per l’Italia nelle categorie maggiori”.

Trocciola si sofferma sulla rosa e sugli obiettivi.

“Siamo un gruppo molto giovane ma di buone prospettive, e sarà importante verificare l’impatto che avranno i nostri ragazzi sul torneo. Io avrò il compito di guidarli nella doppia veste di allenatore giocatore e non sarà semplice, ma la sfida è affascinante, abbiamo lavorato bene in fase di precampionato e scenderemo in vasca partita dopo partita consapevoli che bisogna accumulare fiducia, esperienza e qualità per fare punti pesanti. Inizieremo sabato con un impegno ostico, ma affrontare subito una squadra ben attrezzata ci farà capire chi siamo e su cosa lavorare”.

Ecco la rosa per la stagione che sta per iniziare. Antonio Guaglianone, Stefano Morrone, Marco Trocciola, Costantino Loris Ponte, Massimiliano Cavalcanti, Enrico Chiappetta, Gianmarco Manna, Alfredo Aloi, Fabrizio Fortino, Lorenzo Mascaro, Gabriele De Luca, Francesco Stellato, Alessandro Greco, Davide Mandarino, Emilio Palermo e i giovanissimi Francesco Basile e Domenico Morello.