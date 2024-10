Palmese, Franceschini: ‘Piazza calda, tifosi eccezionali. Abbiamo bisogno del loro sostegno’

Nuova avventura per Ivan Franceschini. La prima esperienza sulla panchina del Gallico Catona, poi l’affiancamento a Ciccio Cozza con la Reggina in serie D e l’anno successivo secondo di Karel Zeman. Riparte dalla Palmese con l’entusiasmo e la professionalità di sempre: “L’inizio è stato molto buono. Un ottimo punto contro il Castrovillari, una squadra dopo il Bari, che ritengo fuori categoria, insieme a Messina e Turris costruita per vincere e spendendo anche tanto.

Oltre ad essere prezioso il punto conquistato è anche meritato, scendendo in campo con un gruppo che si è potuto allenare poco, davvero encomiabili i ragazzi. I problemi esistono, ma con impegno e volontà tutto si può risolvere, iniziare così è una buona iniezione di fiducia.

Palmi è piazza calda, pubblico eccezionale e molto legato alla squadra, ho saputo che i tifosi abbonati hanno pagato il biglietto proprio per andare a sostegno e speriamo che domenica ci diano una grossa mano, ne abbiamo bisogno”.

Queste le dichiarazioni del tecnico a “Momenti Amaranto” in onda su VideoTouring