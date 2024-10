Palmese, le dimissioni del presidente Carbone

Settimana decisiva per il futuro della Palmese, in quanto ai vertici e al timone della società non sarà più presente la figura del dott. Giuseppe Carbone, il quale, nella tarda serata di ieri, ha annunciato irrevocabilmente le sue dimissioni da presidente della squadra neroverde.

Alla base della decisione, le ultime prestazioni offerte dai calciatori e dallo staff tecnico, che hanno spinto il patron a scuotere energicamente l’ambiente, reduce da un’altra sconfitta, maturata sul campo del Roccella, in quella che doveva essere la partita spartiacque della stagione, vista la deficitaria situazione di classifica, figlia di una serie negativa di risultati che ha attanagliato la Palmese nelle ultime tre partite, dopo il campanello d’allarme suonato già nel rocambolesco pareggio in casa contro il Gela.

Così, il presidente uscente, dott. Giuseppe Carbone, subito dopo il rientro dalla trasferta jonica, al termine della riunione tenutasi in sede, ha maturato la decisione di lasciare la presidenza, rassegnando le proprie irrevocabili dimissioni. Nei prossimi giorni, sarà la società stessa, U.S. Palmese, a comunicare il nome nuovo di colui che si insedierà e ne prenderà le redini.

Pertanto, vista la delicata faccenda mediatica, l’U.S. Palmese, in nome dei principi e della trasparenza di cui si connota e contraddistingue, si riserva il diritto di veicolare ogni altra comunicazione che, diversamente pervenuta dagli uffici societari, sarà inattendibile e pri