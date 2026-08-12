La Concattedrale di Palmi riapre al culto dopo i lavori di restauro

Domenica 9 agosto alle ore 19:00 con una Solenne Concelebrazione Eucaristica S. E. Mons. Giuseppe Alberti ha riaperto al culto la Concattedrale di Palmi.

I lavori di restauro alla Concattedrale

I lavori si sono svolti da novembre 2025 a luglio 2026 e hanno riguardato il consolidamento e conseguente restauro dei dieci pilastri principali dell’edificio di culto oltre che la sistemazione di alcune parti usurate del tetto.

Le parole del Vescovo Giuseppe Alberti

Nell’omelia il Vescovo ha sottolineato la gioia condivisa di poter nuovamente celebrare l’Eucaristia nella Chiesa Matrice della Città e ha ricordato a tutti l’importanza di essere una Comunità cristiana che testimonia concretamente l’accoglienza e la prossimità.

La celebrazione accompagnata dal coro “Corpus Domini”

La celebrazione è stata accompagnata dal coro ecclesiale “Corpus Domini”, diretto dall’avvocata Maria Lucia Zaccuri.

Al termine della Concelebrazione, il Parroco – don Domenico Loiacono – ha rivolto un ringraziamento al Vescovo, al Vicario Generale, ai confratelli, all’ufficio tecnico diocesano, ai progettisti e alle autorità civili e militari presenti. Don Loiacono ha evidenziato la provvidenziale esecuzione dei lavori nella Concattedrale, ricordando che gli edifici di culto trovano il loro senso profondo nella preghiera dei fedeli, che sono il vero tempio di Dio. Ha continuato affermando che la bellezza della Chiesa Matrice permette a tutti di sentirsi “abbracciati” dal Signore per ritrovare Speranza nella quotidiana fatica del vivere.