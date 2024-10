Palmi, un’estate di inclusione: installate speciali docce e passerelle in spiaggia – FOTO

Il Comuni di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, con l’arrivo dell’estate pensa anche ai diversamente abili. Ecco la comunicazione dell’Amministrazione Comunale:

“In questi giorni abbiamo provveduto all’installazione presso le nostre spiagge delle docce e delle passerelle per diversamente abili. Si tratta di un servizio completamente gratuito che, come Amministrazione abbiamo confermato per il secondo anno consecutivo.

L’obiettivo ultimo è quello di rendere il mare e la spiaggia di Palmi sempre più fruibili, offrendo anche servizi alla collettività. Un ringraziamento particolare va alla squadra dei cantonieri per la disponibilità e la professionalità nel lavoro svolto. Al buon senso di tutti i cittadini raccomandiamo un utilizzo responsabile e civile, nel rispetto del bene comune”.