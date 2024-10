Palmi, avviso pubblico per la gestione di Villa Repaci

L’Amministrazione Comunale rende nota la pubblicazione sull’Albo Pretorio Comunale dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione del progetto culturale di gestione, di “Villa Pietrosa”. Il programma prevede l’affidamento in gestione della villa appartenuta allo scrittore palmese alle associazioni che vorranno occuparsi del suo sviluppo e della sua promozione. Elementi essenziali per la realizzazione degli obiettivi del progetto saranno il mantenimento, la valorizzazione e la promozione di tutto ciò che fa parte del complesso culturale, come l’abitazione, la celebre guardiola, la casa del custode, l’orto ed il giardino, l’oliveto, il vecchio casello e tutte le grotte paleolitiche. Si tratta di un progetto complesso, che per la natura stessa del luogo ci consente di aprire alla partecipazione di tutte le realtà associative che da sempre hanno dimostrato impegno nella diffusione della cultura ad ampio spettro. L’obiettivo finale del progetto è quello di realizzare un polo attrattore culturale e paesaggistico e, dunque, anche turistico.

«È la conclusione di un lungo lavoro, che ha visto l’Amministrazione Comunale e gli uffici competenti impegnati nella stesura del progetto per la gestione di un’area ampia e complessa come il patrimonio architettonico Repaci – spiegano il sindaco Giuseppe Ranuccio e l’Assessore alla Cultura Wladimiro Maisano – Con la costruzione di uno strumento che tuteli, diffonda e promuova i valori culturali, materiali e non del nostro territorio, si è fatto un passo importante verso il nostro obiettivo, quello di scardinare gli atteggiamenti individuali e generare collaborazioni, comunioni di intenti, di idee. Tutto questo è stato realizzato proprio per la particolarità dell’area, che abbraccia settori molto vari, come l’archeologia, il paesaggio e i beni immateriali, così come la figura di Leonida Repaci ed il suo patrimonio. Ci auguriamo di poter trovare soggetti capaci di idee innovative, desiderosi di diffondere, promuovere ed impegnarsi, come mai fino ad oggi, nella gestione del patrimonio architettonico e paesaggistico della straordinaria Villa Pietrosa».

L’avviso è disponibile sull’Albo Pretorio e sul Sito internet Comunale, al link: CLICCA QUI