Omifer Palmi sconfitta. Carbone: ‘Ho visto lo spirito giusto, dobbiamo continuare a crederci

Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca. Un 3 a 0, ingeneroso, che non rispecchia quanto visto sul campo con una OmiFer che avrebbe meritato di raccogliere punti pesanti, utili a smuovere la classifica e a innalzare il morale in un periodo non certo facile. A serrare le fila e infondere ottimismo ci pensa il numero uno della società calabrese, il presidente Pino Carbone:

“Stiamo attraversando un momento sicuramente che non è dei migliori. Qualcosa che non avevamo preventivato a inizio stagione dove pensavamo di essere competitivi per la salvezza ma noi vogliamo ancora crederci. A Pordenone è stata una bella prestazione sfoderata contro la capolista. È vero che abbiamo perso 3 a 0 ma hanno dovuto sudare tutti e tre i set per avere la meglio. Abbiamo fatto una prestazione in crescita rispetto alle ultime uscite. Da questo punto di vista iniziamo l’anno con maggiori motivazioni nel credere in quello che deve continuare a essere il nostro obiettivo: centrare la salvezza“.

Non ci sono scuse nel lungo discorso del presidente della OmiFer, che non si nasconde dietro assenze o infortuni che hanno colpito il gruppo:

“Noi siamo una squadra e questi ragazzi oggi lo hanno dimostrato una volta di più. Abbiamo visto il giovane Sala essere il punto di riferimento della squadra, Peppino che ha sostituito al meglio chi oggi non era disponibile ma è la squadra in generale che ha risposto positivamente”.

L’appello del presidente Carbone al gruppo