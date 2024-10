Palmi, Ranuccio annuncia la nuova Terrazza sul Mediterraneo: ‘Ecco come sarà a lavori ultimati’

Il sindaco di Palmi e consigliere metropolitano con delega al Bilancio e Turismo Giuseppe Ranuccio annuncia con un post sui propri canali social la riqualificazione della nuova “Terrazza sul Mediterraneo”.

Dichiara Ranuccio:

“Esattamente sette anni fa, abbiamo demolito il basamento abusivo che sfigurava la Villa Mazzini. Uno schiaffo alla bellezza che fu cancellato in poche ore. In tanti mi chiesero allora di muovermi per ridare dignità al belvedere S. Elia, deturpato da una colata di cemento”.