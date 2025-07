Palmi, rinasce Villa Repaci: inaugurato il nuovo spazio e finanziato il rifacimento della strada – FOTO

Questo il post apparso sulla pagina del Comune di Palmi che celebra la rinascita di un luogo ricco di fascino e cultura.

“Per la prima volta nella sua storia, la Villa sarà affidata a una gestione stabile, strutturata e di lungo periodo, condotta dal gruppo “La Raffica”, formato dalla Scuola di Recitazione della Calabria OPS, dall’Associazione Prometeus O.d.V. e dall’Azienda Agricola Natale Princi. Una realtà che unisce passione per la cultura, impegno sociale e amore per il territorio. Un modello innovativo, condiviso e duraturo.

“Ma non è tutto. Con grande soddisfazione annunciamo di aver ottenuto un finanziamento di 200.000 euro, attraverso i fondi PAC erogati da ARCEA su avviso pubblico, per la realizzazione della strada che collega il sottopasso ferroviario a Villa Repaci. Non si tratta solo dell’accesso alla Villa, ma di un’arteria che serve abitazioni, terreni agricoli e aree di particolare pregio paesaggistico. Un intervento atteso da decenni, che finalmente vedrà la luce, rendendo davvero fruibile e accessibile questo luogo simbolico per la nostra comunità e per i visitatori. Un ringraziamento sentito a chi ha reso possibile questa giornata e a tutte e tutti coloro che oggi hanno partecipato con entusiasmo e orgoglio. La cultura è radice, ma anche futuro. Continuiamo insieme questo percorso”.