Palmi, furiosa rissa davanti al Tribunale

Lunedì mattina i carabinieri della stazione di Palmi hanno arrestato Dieni Michele 57enne, Dieni Fabio 29enne, Dieni Espedito Vincenzo 34enne, Dieni Francesco, 69enne, Dieni Rossella, 37enne e Napoli Silvana, 57enne, tutti pregiudicati e residenti a Cinquefrondi, protagonisti di una furiosa rissa avvenuta nei pressi del Tribunale di Palmi.

I sei, legati da vincoli di parentela ma appartenenti a due distinti nuclei familiari, si trovavano a Palmi in attesa di partecipare ad un’udienza relativa a gravi fatti delittuosi verificatisi tra le due famiglie in tempi passati.

Poco prima di entrare negli uffici giudiziari però, è nato un acceso diverbio, il quale si è trasformato in poco tempo in una rissa. Tutto questo, non è passato inosservato ai militari della stazione di Palmi, i quali, dopo attimi di ulteriore violenza da parte di alcuni degli arrestati, sono riusciti a sedare la rissa, accompagnando tutti i coinvolti negli uffici della caserma li vicina al fine di ricostruire la vicenda.