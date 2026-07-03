Palmi, il sindaco Calabria: ‘Fondi di bilancio esauriti. Al lavoro per nuove coperture’

La nuova Amministrazione Comunale ritiene doveroso condividere con la cittadinanza un aggiornamento oggettivo sullo stato dei capitoli di spesa del bilancio di previsione, con particolare riferimento ai settori nevralgici. Dalla prima ricognizione contabile effettuata con gli Uffici, emerge che gli stanziamenti di parte corrente relativi a specifici ambiti – Iniziative sportive e ricreative, Cultura, Turismo, Manifestazioni ed eventi, Manutenzione ordinaria e Arredo urbano – risultano allo stato attuale interamente impegnati o esauriti dalla precedente amministrazione.

I risultati della ricognizione contabile

Non si tratta di un giudizio politico, ma di un dato tecnico di partenza con cui questa Amministrazione deve operativamente confrontarsi ed è il risultato di una gestione che ha progressivamente assorbito gli stanziamenti disponibili nel corso dell’esercizio, senza lasciare margini adeguati per la programmazione futura di alcune funzioni essenziali. Ad oggi, non vi sono margini di spesa immediatamente disponibili nei suddetti capitoli per finanziare nuovi interventi, programmare ulteriori eventi per la stagione estiva o far fronte a manutenzioni ordinarie non ancora contrattualizzate.

Il piano per garantire la continuità dei servizi

Per garantire la continuità dei servizi, il decoro urbano e un’adeguata offerta per la stagione estiva, la Giunta è già al lavoro per individuare le coperture finanziarie necessarie. L’obiettivo è procedere, in occasione dell’assestamento generale di bilancio previsto entro il 31 luglio, a una variazione contabile che consenta di rimpinguare questi capitoli strategici.

Questo richiederà una revisione attenta delle priorità di spesa e fisiologici tempi tecnici, necessari per approvare gli atti in Consiglio Comunale nel rispetto delle normative contabili. L’impegno di questa Amministrazione è quello di lavorare con concretezza per superare questa rigidità di bilancio iniziale, garantendo ai cittadini trasparenza sulle risorse effettivamente disponibili e massima dedizione per assicurare alla città i servizi e le iniziative che merita.