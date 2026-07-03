Nubifragio a Reggio: allagamenti, guasti, e sottopassi off limits

Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina su Reggio Calabria provocando allagamenti in diverse zone della città e forti disagi alla circolazione.

Durata poco più di un’ora, la pioggia intensa, accompagnata da grandine e raffiche di vento, ha determinato rallentamenti del traffico e difficoltà per gli automobilisti, mentre in numerose strade si sono registrati consistenti accumuli d’acqua.

In particolare, gli allagamenti hanno interessato i sottopassi, come quello di San Leo, nella zona sud di Reggio, ma anche nella strada davanti al Cedir e sul lungomare di Catona.

A causa del maltempo, la Sorical ha segnalato diversi fermi impianto nei pozzi a servizio dell’acquedotto cittadino, con conseguenti criticità nell’erogazione idrica in alcune zone della città

Un guasto al campo pozzi di San Lorenzello, infatti, sta causando disservizi idrici nel quartiere Sala di Mosorrofa. Il personale tecnico di Sorical sta lavorando per ripristinare degli impianti interessati.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche era stato previsto nell’ambito dell’allerta gialla diramata dalla Protezione civile per gran parte del territorio calabrese.

Oltre al temporale e ai danni provocati, c’è stato pure un calo delle temperature, scese rispetto a quelle torride dei giorni scorsi. La situazione è in evoluzione e si stanno monitorando eventuali ulteriori criticità sul territorio.