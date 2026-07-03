Reggina: per la panchina, valutato anche un ex giocatore e allenatore di Lotito

Sono giorni di valutazioni in casa Reggina. Dopo aver individuato in Giancarlo Romairone l’uomo chiamato a guidare l’area tecnica, il club amaranto sta lavorando alla scelta dell’allenatore per la prossima stagione. Il casting è ancora aperto. I colloqui proseguono e, al momento, non sarebbe stata presa una decisione definitiva. Diversi i nomi circolati negli ultimi giorni, ma tra i profili ritenuti più idonei ci sarebbe anche Ciro Ginestra.

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Reggina: c’è anche Ginestra

Ginestra è reduce dall’esperienza con il Guidonia, squadra portata dalla Serie D alla Lega Pro e poi condotta alla salvezza. Un percorso che lo ha messo in evidenza e che oggi lo inserisce tra gli allenatori seguiti con attenzione dalla nuova Reggina. Il suo profilo, inoltre, non sarebbe sconosciuto né a Claudio Lotito né ad Angelo Fabiani. Ginestra, infatti, ha vestito la maglia della Salernitana da calciatore, conquistando due promozioni consecutive.

Dalla Salernitana alla panchina: il percorso di Ginestra

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Ginestra ha iniziato il proprio percorso da allenatore proprio nel settore giovanile della Salernitana. Un dettaglio non secondario, considerando i rapporti e le conoscenze maturate negli anni all’interno di quell’ambiente.

La Reggina, però, continua a muoversi con prudenza. I tempi stringono, perché c’è da programmare il ritiro e costruire l’organico, ma la scelta del tecnico resta un passaggio centrale. Prima di chiudere, il club vuole valutare bene ogni opzione.