Reggina: per la panchina, valutato anche un ex giocatore e allenatore di Lotito
Continua il casting. Non dovrebbe passare molto tempo per la scelta definitiva
03 Luglio 2026 - 14:27 | Redazione
Sono giorni di valutazioni in casa Reggina. Dopo aver individuato in Giancarlo Romairone l’uomo chiamato a guidare l’area tecnica, il club amaranto sta lavorando alla scelta dell’allenatore per la prossima stagione. Il casting è ancora aperto. I colloqui proseguono e, al momento, non sarebbe stata presa una decisione definitiva. Diversi i nomi circolati negli ultimi giorni, ma tra i profili ritenuti più idonei ci sarebbe anche Ciro Ginestra.
Reggina: c’è anche Ginestra
Ginestra è reduce dall’esperienza con il Guidonia, squadra portata dalla Serie D alla Lega Pro e poi condotta alla salvezza. Un percorso che lo ha messo in evidenza e che oggi lo inserisce tra gli allenatori seguiti con attenzione dalla nuova Reggina. Il suo profilo, inoltre, non sarebbe sconosciuto né a Claudio Lotito né ad Angelo Fabiani. Ginestra, infatti, ha vestito la maglia della Salernitana da calciatore, conquistando due promozioni consecutive.
Dalla Salernitana alla panchina: il percorso di Ginestra
Dopo il ritiro dal calcio giocato, Ginestra ha iniziato il proprio percorso da allenatore proprio nel settore giovanile della Salernitana. Un dettaglio non secondario, considerando i rapporti e le conoscenze maturate negli anni all’interno di quell’ambiente.
La Reggina, però, continua a muoversi con prudenza. I tempi stringono, perché c’è da programmare il ritiro e costruire l’organico, ma la scelta del tecnico resta un passaggio centrale. Prima di chiudere, il club vuole valutare bene ogni opzione.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie