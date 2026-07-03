Reggio, incendio di rifiuti pericolosi a San Gregorio: beccato un 67enne

Per l'uomo è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Nella giornata del 29.6.2026, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha eseguito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di un uomo di 67 anni di Reggio Calabria.

Il soggetto è ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari gravemente indiziato del delitto di incendio che aveva interessato un ingente cumulo di rifiuti, tra cui figuravano anche materiali speciali e pericolosi.

Il rogo a San Gregorio di Mortara

L’episodio si è verificato in località San Gregorio di Mortara, un’area collocata a ridosso dell’Aeroporto Tito Minniti ed in prossimità del torrente Valanidi. L’intervento della Polizia Locale ha permesso di dare esecuzione al provvedimento restrittivo volto a frenare i reati di natura ambientale che colpiscono il territorio.

Fase delle indagini e presunzione di innocenza

Il procedimento relativo alla ipotesi di reato indicata è attualmente nella fase delle indagini preliminari, ragion per cui la persona sottoposta a misura cautelare dall’Autorità Giudiziaria deve ritenersi presunta innocente fino all’eventuale definitivo accertamento della sua colpevolezza nella successiva sede processuale.