Reggio, incendio di rifiuti pericolosi a San Gregorio: beccato un 67enne
Per l'uomo è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
03 Luglio 2026 - 15:57 | Comunicato stampa
Nella giornata del 29.6.2026, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha eseguito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di un uomo di 67 anni di Reggio Calabria.
Il soggetto è ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari gravemente indiziato del delitto di incendio che aveva interessato un ingente cumulo di rifiuti, tra cui figuravano anche materiali speciali e pericolosi.
Il rogo a San Gregorio di Mortara
L’episodio si è verificato in località San Gregorio di Mortara, un’area collocata a ridosso dell’Aeroporto Tito Minniti ed in prossimità del torrente Valanidi. L’intervento della Polizia Locale ha permesso di dare esecuzione al provvedimento restrittivo volto a frenare i reati di natura ambientale che colpiscono il territorio.
Fase delle indagini e presunzione di innocenza
Il procedimento relativo alla ipotesi di reato indicata è attualmente nella fase delle indagini preliminari, ragion per cui la persona sottoposta a misura cautelare dall’Autorità Giudiziaria deve ritenersi presunta innocente fino all’eventuale definitivo accertamento della sua colpevolezza nella successiva sede processuale.
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